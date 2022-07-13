Астрономы обнаружили «радиосигнал пришельцев» в созвездии Цефея

Ученые обнаружили в созвездии Цефея необычно быстрый радиовсплеск, своеобразный «радиосигнал пришельцев», который длился рекордно долго, около трех секунд, при этом он обладал строгой периодичностью, сообщили в пресс-службе Массачусетского технологического института (MIT).

«Мы никогда раньше не стакивались с подобной периодичностью космических радиосигналов», – сообщил научный сотрудник MIT Даниэль Микилли, передает ТАСС.

Впервые «радиосигналы пришельцев», загадочные FRB-всплески были получены в 2007 году во время наблюдений за нейтронными звездами-пульсарами на австралийской обсерватории Паркс.

Источник находится на огромном расстоянии от Земли. Сейчас астрономы не могут точно сказать, как возникают FRB-вспышки, а также почему лишь небольшая часть из них повторяется. Эту задачу радиоастрономы уже много лет пытаются решить при помощи канадского телескопа CHIME, который специально для этого создали.

—