 

Астрономы обнаружили «радиосигнал пришельцев» в созвездии Цефея

13.07.2022, 20:45, Новости дня
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Ученые обнаружили в созвездии Цефея необычно быстрый радиовсплеск, своеобразный «радиосигнал пришельцев», который длился рекордно долго, около трех секунд, при этом он обладал строгой периодичностью, сообщили в пресс-службе Массачусетского технологического института (MIT).

«Мы никогда раньше не стакивались с подобной периодичностью космических радиосигналов», – сообщил научный сотрудник MIT Даниэль Микилли, передает ТАСС.

Впервые «радиосигналы пришельцев», загадочные FRB-всплески были получены в 2007 году во время наблюдений за нейтронными звездами-пульсарами на австралийской обсерватории Паркс.

Источник находится на огромном расстоянии от Земли. Сейчас астрономы не могут точно сказать, как возникают FRB-вспышки, а также почему лишь небольшая часть из них повторяется. Эту задачу радиоастрономы уже много лет пытаются решить при помощи канадского телескопа CHIME, который специально для этого создали. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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