 

Глава ВОЗ призвал мир вернуть масочный режим

13.07.2022, 20:45, Новости дня
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Миру нужно вернуться к проверенным способам борьбы с коронавирусом из-за роста числа зараженных, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвав людей снова носить маски.

«Есть существенный разрыв между тем, как связанные с COVID-19 риски воспринимают научные сообщества, политические лидеры и широкая общественность», – передает ТАСС, подчеркнул Гебрейесус, передает ТАСС.

Гебрейесус назвал тревожным признаком рост числа зараженных и рост числа смертей среди заразившихся. Глава ВОЗ призвал вернуть масочный режим, усилить вентиляцию помещений и вести протоколы тестирования и лечения.

Он заявил, что пандемия «даже не близка к завершению», а рост числа случаев заражения по всему миру «увеличивает нагрузку на службы здравоохранения и медработников, которые уже работают на пределе возможностей».

Пандемия изменила характер, отметил Гебрейесус.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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