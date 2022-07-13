Глава ВОЗ призвал мир вернуть масочный режим

Миру нужно вернуться к проверенным способам борьбы с коронавирусом из-за роста числа зараженных, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвав людей снова носить маски.

«Есть существенный разрыв между тем, как связанные с COVID-19 риски воспринимают научные сообщества, политические лидеры и широкая общественность», – передает ТАСС, подчеркнул Гебрейесус, передает ТАСС.

Гебрейесус назвал тревожным признаком рост числа зараженных и рост числа смертей среди заразившихся. Глава ВОЗ призвал вернуть масочный режим, усилить вентиляцию помещений и вести протоколы тестирования и лечения.

Он заявил, что пандемия «даже не близка к завершению», а рост числа случаев заражения по всему миру «увеличивает нагрузку на службы здравоохранения и медработников, которые уже работают на пределе возможностей».

Пандемия изменила характер, отметил Гебрейесус.

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