Скандалы: Вычеркнутая из истории

Почему знаменитая усадьба Нарышкиных оказалась не нужной

История, которая происходит в Москве с объектом культурного наследия федерального значения — усадьбой Нарышкиных, во многом символична. Уже много лет тесно связанный с историей России памятник культуры разрушается при участии владельца – зарубежной компании, зарегистрированной на Виргинских островах…. Это место было в 17 веке вотчиной князей Милославских, а с 1690 года — Нарышкиных. Тут бывали царь Алексей Михайлович, императрица Екатерина II, прусский король Фридрих-Вильгельм III. В 1865 усадьбу Кунцево приобрёл купец и меценат Солдатёнков. Архитектурный ансамбль усадьбы сложился к концу 18 века, когда на возвышенном месте был выстроен красивый дом в стиле классицизма. Позже его дополнили флигели в стиле ампир.

Дом расположен на высоком холме, с красивым спуском к реке. Говорят, это самая высокая точка Москвы. И одно из самых живописных ее мест. Тут любили гостить император Александр II с супругой, Лермонтов, Лев Толстой, Герцен и Огарев. Художники Саврасов и Крамской писали виды усадьбы. Она могла бы стать туристической Меккой, превратив парк Фили в аналог Архангельского или Шахматово. Но превратилась в итоге в груду камней и не утихающий скандал.

Фитнес-клуб на месте памятника?

Советская реальность была беспощадна ко всему, что связано со словом «дворянство». Но еще более беспощадной к истории оказались 90-е и нулевые. Особняк и флигели были приватизированы иностранной компанией в 1994 году, а затем переданы офшору. С 2007 года собственником усадьбы является компания «Револта Венчерз Инк». Зарегистрировано и Общество с ограниченной ответственностью «УСАДЬБА НАРЫШКИНО». Основной вид деятельности этого ООО — «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Интересы владельца уже который год представляет Грант Кайцаков, хотя конечным выгодоприобретателем некоторые называют Ару Абрамяна – президента Всемирного армянского конгресса.

При этом владельце усадьба пережила столько, сколько не переживала, вероятно, за все годы своего существования. Здание и раньше несколько раз горело и отстраивалось заново в 1817 и 1976 годах. Последний пожар в нем произошел в 2014-м, уже при нынешнем владельце. Восстановление усадьбы после него превратилось в невыполнимую миссию. Если вспомнить, что усадьба является охранным объектом федерального значения, всё это более, чем странно: ведь на охранный объект распространяются определенные обязательства. Он они по сути не выполняются. Представитель владельца Грант Кайцаков заявляет: «Мы не могли осуществить проект реставрации, но он у нас есть». Но с этим проектом явно что-то не так. Неоднократно, в том числе перед телекамерами, Грант Юрьевич заявлял о планах использования особняка и флигелей усадьбы Нарышкиных в достаточно спорных целях. Так, в одном из интервью телеканалу «Москва-24» он заявил: «Здесь будет расположен спортивно-оздоровительный комплекс. Может быть, СПА громко сказано, но вот такие услуги. В основном здании будет зал для банкетов, приемов». И департамент культурного наследия Москвы в ответ промолчал, хотя по функционалу фитнес-центр и СПА никак не могли быть обустроены внутри охранного объекта культурного наследия федерального значения.

Правда, сейчас Грант Кайцаков поменял концепцию и говорит о детско-юношеском клубе. Но это уже проходили. Табличка «Детский клуб» некоторое время висела на одном из флигелей, но там ничего связанного с детьми не было и в помине. Охрана не пропускала на территорию, но были основания предположить, что там находится коммерческая структура, не имеющая никакой связи с детьми.

Из письма руководителя инициативной группы «Усадьба Нарышкиных/Солдатенковых» и Совета ОСК «Кунцево» Сергея Завьялова: «Западный и восточный кирпичные флигели, построенные в 20-х годах XIX столетия, практически полностью уничтожены. Здания больше года простояли без крыши под дождём и снегом. Предположительно, своими действиями, собственник пытается привести состояние флигелей к статусу «объекта непригодного для реставрации», чтобы получить возможность их сноса, с последующим возведением новых зданий на этой территории. На сегодняшний день полностью уничтожены крыши обоих зданий, частично уничтожена историческая кирпичная кладка. На прилегающей к флигелям территории был обнаружен современный кирпич, непригодный для восстановительных работ, им собираются заменять исторический материал)».

Тревогу бьют и многочисленные общественные организации. «В случае, если собственником не исполняются охранные обязательства, его привлекают к уголовной ответственности по статье 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Даже если это иностранцы, подданные другого государства, закон на территории нашей страны для них никто не отменял. В данном случае помогут только максимальная огласка, суды и как крайняя мера – изъятие объекта у недобросовестных собственников за неисполнение охранных обязательств», — заявил «НИ» координатор движения Архнадзор Игорь Шихов.

Суд, да дело

Дело дошло до суда. 16.02.2022 Арбитражный суд Москвы рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по иску Департамента культурного наследия Москвы к Револта Венчерз Инк.(Британские Виргинские Острова, остров Тортола) об изъятии объекта культурного наследия. Однако, результатом стало мировое соглашение, по которому собственник с Виргинских островов обязался в течение 16 месяцев провести работы по сохранению Объекта, предусмотренные проектной документацией, а в течение 4-х месяцев представить Истцу отчетную документацию о выполнении работ и получить у Истца, то есть у Департамента культурного наследия, акт приемки выполненных работ.

Но общественность района Фили исполнение этого решения, судя по всему, не устроило. «Мы находимся в состоянии борьбы. Две недели назад отправил в мэрию депутатский запрос, сейчас ждем ответ. Как заключено мировое соглашение? На каких условиях? Вопросы остаются», — сообщил «НИ» депутат Госдумы Евгений Попов.

«Ситуация с усадьбой Нарышкиных взбудоражила весь район. Люди, которые были в нашей инициативной группе, предложили создать Общественный совет и взять под контроль всю эту странную ситуацию, в которой Департамент культурного наследия Москвы вроде бы на словах за реконструкцию, а на самом деле просто наблюдает за разрушением охранного объекта. В нашем Общественном совете уже сотни самых разных людей — архитекторы, строители, искусствоведы, спортсмены, и игнорировать это уже нельзя!», — заявил руководитель Совета ОСК «Кунцево» Сергей Завьялов.

Мы связались с представителем собственника Грантом Кайцаковым. Грант Юрьевич сообщил нам, что накануне в особняке прошла прокурорская проверка, объект был проинспектирован, документация проверена. «Мы планируем завершить работы в основном здании особняка к ноябрю этого года, во флигелях к 1 августа 2026 года. Проектная документация разрабатывается. Во время реконструкции столкнулись с трудностями: у кирпичных стен несущая способность очень низкая, кирпичный фундамент почти разрешен. Сейчас мы сотрудничаем с Департаментом культурного наследия, они контролируют соответствие работ историческим аналогам», — сообщил «НИ» представитель собственника.

Разумеется, всех волнует будущий функционал особняка и флигелей. Концепция, судя по всему, снова поменялась. Грант Юрьевич заявил, что вероятно на этом месте будет молодежный клуб. Но не исключено, что особняк будут использовать и как Дом приемов. «В основном здании будет кухня и зал для фуршетов, также дом приемов, конференц-зал», — говорит Грант Кайцаков. Но в этом случае, видимо, неизбежно встанет вопрос о его доступности для посетителей парка Фили. Однако, Грант Юрьевич заверил, что «раз в месяц всех желающих в основное здание будут пускать».

Очевидно, что помещение будет выполнять сугубо коммерческие цели. Не устраивает активистов и ход реконструкции.

Кому выгодна реконструкция длиною в 15 лет?

«Нам удалось получить план усадьбы в его первоначальном деревянном варианте, где описан буквально каждый сантиметр. Этот план заверен в Центральном государственном архиве Москвы. Мы следим за ходом реконструкции, и, по нашему мнению, собственник занимается новоделом, а не реставрацией, — считает муниципальный депутат района Фили-Давыдково Ольга Фролова. – Мы собрали 3, 5 тысячи подписей в защиту усадьбы Нарышкиных, и что? Обещания, суды и конфликты с собственником продолжаются. Город говорит, что у него нет средств на восстановление усадьбы. А собственник с 2007 года обещает восстановление, но на деле все продолжает разрушаться. Если бы на родине собственника, в Армении, часть истории планомерно разрушалась, как бы они реагировали на это? Почему это стало возможно у нас, в случае со знаковым для Москвы и России памятником культуры? Почему к истории подходят как к новоделу? По сути для восстановления усадьбы ничего не сделано», — считает муниципальный депутат района Фили-Давыдково.

Из письма руководителя инициативной группы «Усадьба Нарышкиных / Солдатенковых», председателя Совета ОСК «Кунцево» Сергея Завьялова: «За последние полтора года реставрационных работ в Усадьбе Нарышкиных в Кунцево допущены следующие ошибки при восстановлении главного усадебного дома: изменены форма купола бельведера, форма шпиля, размер, цвет и форма самого бельведера. На данный момент они не имеют ничего общего с изначальным вариантом, воссозданном в конце 70-х – начале 80-х годов XX века».

Нарушения, допущенные в ходе реконструкции, зафиксированы и направлены в Департамент культурного наследия Москвы. Так, правый, исторический флигель, осенью прошлого года был разобран и всю зиму простоял без крыши. Сейчас это историческое строение фактически планомерно разрушается.

«Вызывает закономерные вопросы, почему в Москомнаследии на все это смотрят спокойно, хотя это прямое нарушение ст. 243 УК РФ и охранного законодательства. Мы написали уже не одно обращения в мэрию. Доходит до парадоксов. Недавно собственник разместил на сайте Москомнаследия устаревший проект реставрации от 2010 года! И в Москомнаследии это не заметили! Экспертизу проект реставрации до сих пор не прошел, и на это в Москомнаследии тоже по не понятной причине закрывают глаза», — заявила «НИ» старший научный сотрудник географического факультета МГУ, член инициативной группы «Усадьба Нарышкиных/Солдатенковых»» Елена Петрова.

При этом представитель собственника Грант Кайцаков заверяет: «Все наши действия досконально согласованы с Департаментом культурного наследия Москвы».

«Сейчас уже очевидно, что внешний облик усадьбы искажается. Мировое соглашение Москомнаследия с собственником всего лишь отодвинуло сроки реконструкции. Сейчас видно, что западный исторический флигель разобран, в верхней его части уничтожена арка, видимо, его собираются надстраивать. По поводу функционала собственник действительно озвучивает планы и молодежного клуба, и дома приемов, но что именно будет в западном флигеле, до сих пор официально нигде не озвучивают», — заявила «НИ» старший научный сотрудник географического факультета МГУ, член инициативной группы «Усадьба Нарышкиных/Солдатенковых»» Елена Петрова.

То, что усадьба Нарышкиных может лишиться исторического облика и стать коммерческим объектом, уже очевидно. Впрочем, она уже давно не усадьба, а печальный символ равнодушия к своим корням и своему прошлому.

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые Известия”