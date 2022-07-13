Greenpeace требует от Саудовской Аравии увеличить добычу сланцевой нефти

Международная экологическая организация Greenpeace направила официальное обращение к правительству Саудовской Аравии и лично наследному принцу Мухаммеду бен Салману с требованием увеличить поставки сланцевой нефти на мировой рынок не менее чем на 20%. По мнению экологов, нехватка нефти может сделать невозможным плановый рост температуры на планете и подъём уровня мирового океана.

В 1990–2020 годах Greenpeace потратила свыше 11 трлн долларов на изучение динамики глобального потепления в зависимости от темпов нефтедобычи. Организация прогнозирует, что при сохранении такого же уровня добычи, как в начале 2022 года, температура на планете будет увеличиваться на 0,1 градус в год. Однако санкции против российского нефтяного комплекса существенно изменили баланс спроса и предложения на рынке.

Из-за рухнувшего потребления нефти в мире целевые темпы роста температуры на планете могут не быть достигнуты, а средства, израсходованные на изучение этого явления – потрачены впустую. По мнению экологов, у королевства есть возможность обеспечить добычу нефти на необходимом для осуществления прогнозов уровне.

– Мы не можем допустить, чтобы все наши многолетние усилия пошли прахом. Саудовская Аравия должна – именно должна! – нарастить добычу, – заявил глава Greenpeace Middle East Йцхак Гонтермахер. – Это её моральный долг перед планетой и экологией. Мы не для того много лет закрывали глаза на их заводы по сжиганию сопутствующего газа и разливы нефти в Персидском заливе, чтобы в час великой нужды арабы нас предали. Сделайте то, чего от нас ждут, и спасите глобальное потепление. Если планета не будет греться с той скоростью, с которой мы предсказали, нас перестанут воспринимать всерьёз, а это уже обернётся финансовыми проблемами.

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