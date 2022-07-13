Мнение: О стратегически важной победе России

Вспоминается новый, но уже бородатый анекдот про двух русских танкистов на Крещатике.

Они отдыхают после Парада Победы, радуются солнышку, лениво покуривают и тут один другому говорит:

— И всё у нас получилось в итоге. Жаль только, в «информационной войне» проиграли наглухо…

Это сейчас такой мейнстрим, объединяющий как умеренных либералов, так и умеренных консерваторов — считать, что #Россия опять проигрывает в освещении событий. А это уже рождает неприятные чувства и тонкие страхи.

Но на самом деле всё не так однозначно ©

И Россия в действительности… побеждает там, где совсем ещё недавно Запад всецело доминировал в информационном пространстве.

«Россия выигрывает у Запада в борьбе за умы и души людей», — бьют тревогу западные и прозападные эксперты. По их данным, как минимум в странах арабского мира именно Россия побеждает. А западный мир, соответственно, проигрывает информационную войну в арабоязычном пространстве.

Откуда такой вывод?

Ну, арабы, в отличие от европейцев, не поддерживают #санкции против России и не спешат рвать с ней экономические и культурные связи. Наоборот, многие страны Ближнего Востока поняли, что в текущей ситуации им надо диверсифицироваться и разложить яйца по разным корзинам, причём Россия – одна из таких корзин. Да, в марте некоторые из них проголосовали за известную резолюцию ООН, но дальше этого символического жеста не пошли. Другие и вовсе воздержались, либо не участвовали в голосовании. И это стало первым «тревожным звоночком» для США и их союзников.

Хуже того, для многих арабских стран Россия сейчас фактически воюет со всем #НАТО. И здесь она представляется скорее как Давид, поражающий Голиафа, в праведной войне с западным миром, воплощением колониального зла. Наконец, даже такие исторические союзники США на Ближнем Востоке, как Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт сейчас стремятся дистанцироваться от прежнего патрона.

«Не вижу абсолютно никакой разницы между вторжением Джорджа Буша в Ирак в 2003 году и спецоперацией России в Украине. Эр-Рияд не принимает участия в этом конфликте», — описывает в интервью Spiegel общую для стран Персидского залива мысль профессор политологии и директор Центра стратегических исследований Института дипломатических исследований принца Сауда Аль-Фейсала в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Мансур Альмарзоки. Судя по уклончивости официальных лиц, они в целом согласны с таким подходом. И это также можно считать победой России.

А ещё, как отмечают некоторые эксперты по Ближнему Востоку, страны арабского мира больше не боятся ни #США, ни санкций Запада. Ведь они могут повернуться к России (либо к Китаю — А.Н.). «Война в Сирии ознаменовала конец гегемонии Запада в мире. Впервые с момента распада #СССР, Россия помешала свержению режима. Каддафи был последним лидером, которого свергли. В 2011-2016 годах произошел сдвиг. Стало понятно, что Россия становится неким новым полюсом, новой силой в новом многополярном мире, о котором так часто говорит её президент и повторяют арабские лидеры», — подчёркивает директор исследовательской группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Вашингтонского института политики Ближнего Востока Фабрис Баланш.

И всё это выходит не на RT, a на Би-Би-Си.

Ну и как вам такая постановка вопроса о настоящем победителе информационных войн?

Или один-единственный визит Джо Байдена к арабам в корне переломит ситуацию?

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