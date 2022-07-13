 

Будьте осторожны – Личное мнение

13.07.2022, 20:00, Разное
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Совершенно очевидно, что на данный момент оспа обезьян не представляет угрозы эпидемии в России. Вчера был зафиксирован только первый случай.

https://t.me/lenamiro/11927

Но все мы устали от коронавируса, и любая инфекция, которая хоть как-то распространяется по миру, вызывает вполне обоснованные опасения.

Грозит ли нам очередная пандемия?

ВОЗ считает, что говорить об этом пока рано. Зарегистрировано около 10 тысяч случаев в 63 странах мира, но возбудитель заболевания не такой заразный, как тот же коронавирус.

К тому же, Минздрав считает, что вакцинация от натуральной оспы, которая проводилась в Советском Союзе, защищает людей с 85-процентной вероятностью.


Фото: Соцсети

Сама инфекция протекает часто в лёгкой форме. Заразиться можно при тесном контакте — и воздушно-капельным путём, и используя общие предметы гигиены, посуду.

Из того, что я читала, у меня сформировалось мнение, что пандемии, как в случае с ковидом, у нас не будет.

Тем не менее, заболевание это серьёзное, а подцепить его можно не только при пандемии. С учётом роста в некоторых странах числа случаев коронавируса, лучше всё-таки себя поберечь.

Поменьше лезть в толпу, мыть чаще руки. Почему бы не надеть маску, в транспорте, в общественных местах? Ну, а воздерживаться от рискованного полового поведения — это так вообще совет на все случаи жизни.

Стали более осторожны или зазря написала?

Источник: Лена Миро



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