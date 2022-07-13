 

Мнение: Венгрия. Режим ЧП

13.07.2022, 19:45, Разное
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Сообщается, что Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике. Видимо, этот сценарий будет распространяться и на другие страны Европы. Другого, в общем-то, не остается.

ЧП означает введение нормированного распределения энергоресурсов, создание лимитов на потребление, выделение приоритетных получателей. Ну, и веерные отключения – это классика.

Теперь дело за пропагандой, благо особо и напрягаться не нужно. Европейский обыватель должен получить четкое и ясное указание, кто виноват в его бедах. Идеальный фон для того, чтобы в ускоренном порядке проводить энергопереходы, на что ранее пришлось бы тратить уйму усилий, согласований и прочих проблемных разговоров с общественностью. Теперь это делать будет неизмеримо проще и легче.

Кстати, для Украины это не лучшая новость: теперь Европа с полным основанием может конфисковать замороженные российские активы в свою пользу в счет компенсаций за нанесенный ей экономический ущерб. Ну, а Украине – что останется.

Для европейских «ястребов» это тоже неплохая новость, так как теперь у них появляется аргумент: вы что, хотите сдаться Путину?

Само интересное, что и для российской пропаганды наступает хлебное время – она получает неисчерпаемую тему для глума над европейцами, которой будет прикрывать то, что происходит у нас самих.

В общем, праздник для всех причастных, кроме, понятно, обычных людей. Но кто в здравом уме будет интересоваться обычным человеком?

Источник: Эль Мюрид



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