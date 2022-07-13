Мнение: Энергетическая нищета, закупки нефти у России и дефицит молока в Британии

1. Ещё к вопросу о жирных европейских доходах, которые якобы достаточно высоки, чтобы платить за сколь угодно дорогое ЖКХ. В Великобритании осенью-зимой ожидается рекордный рост цен на электроэнергию. Счета за электричество для домохозяйств могут составить полторы среднемесячных британских зарплаты (сылка):



Консалтинговая компания Cornwall Insight предупредила, что в январе 2023 года счета за электричество для британцев могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов, что грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей». Об этом пишет Daily Mail.

По мнению аналитиков, ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с нынешних 1971 (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов стерлингов (около 240 тысяч рублей) в октябре, а затем до 3364 фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей) в начале следующего года. [Речь про расходы за год, не за месяц — прим. О.М.]

Эксперты считают, что такое повышение цен может «ввергнуть в нищету миллионы людей», поэтому британцам потребуется гораздо больше помощи от государства в «катастрофическую» зиму. Отмечается, что жители королевства столкнутся с дополнительным давлением помимо нынешнего кризиса стоимости жизни.

По данным Национальной статистической служба Великобритании (ONS), жители Британии, которые столкнулись с ростом счетов из-за энергокризиса, все чаще жалуются на проблемы с оплатой коммунальных услуг. Так, 43 процента британцев сообщают, что в марте с трудом могли позволить себе оплачивать счета за энергию.

Интересно будет услышать комментарии от Свидетелей Запада. Может быть, ожидаемая сумма счетов завышена? Или доходы британцев занижены, они зарабатывают больше?

2. Великобритания формально запретила импорт русской нефти и нефтепродуктов, но на деле продолжает их закупать. И эти закупки прекращать нельзя, ибо зависимость от российского топлива оказалась куда выше, чем ожидали самонадеянные британские власти. Впрочем, на этот случай они предусмотрительно оставили путь отступления (ссылка):



Лазейки в санкционных правилах позволяют британцам продолжать покупать топливо у России даже после вступления в силу запрета на его ввоз, пишет The Times.

У Великобритании возникла нехватка нефтеперерабатывающих мощностей. Импорт российского дизеля составляет пятую часть дизельного топлива, используемого страной каждый год. Есть вероятность, что оно может импортироваться в обход санкций из третьих стран после введения эмбарго, отмечает издание.

С момента спецоперации страна купила у России 7 миллионов баррелей дизельного топлива на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов (около 960 миллионов долларов). Британские порты получили пять партий в апреле, четыре в мае и одну в июне. Аналитик консалтинговой фирмы ICIS Аджай Пармар считает, что королевство может столкнуться с дальнейшим ростом цен на топливо зимой, если не задумается над увеличением запасов.

3. Британия из-за кризиса рискует столкнуться не только с дефицитом своего национального блюда – фиш-энд-чипс из трески (ссылка). Дело может дойти ещё и до нехватки обыкновенного банального молока – а англичане предпочитают пить чай именно с молоком (ссылка):

Крупнейший британский производитель Arla Foods предупредил о дефиците молочных продуктов в стране из-за роста цен на топливо и нехватки работников. Об этом сообщает газета Telegraph.

Управляющий директор компании Эш Амирахмади заявил, что производство молока в Соединенном королевстве в 2022 году снизилось на три процента. Когда эта цифра достигнет пяти, потребители столкнутся с дефицитом, пояснил он.

«Фермеры страдают из-за резкого роста цен на топливо, корм для животных и удобрения, в то время как нехватка рабочих рук также наносит урон отрасли», — подчеркнул представитель компании.

Arla Foods ведет переговоры с властями о получении удобрений и топлива и призывает принять необходимые меры, добавил Амирахмади. Правительство Великобритании призвало молочную отрасль осуществлять долгосрочные инвестиции в рабочую силу, а не полагаться на приток кадров из-за рубежа.

Что ж, чай с молоком – это на любителя. Во-первых, для неподготовленного организма он вреден (ссылка). Во-вторых, сама традиция пить чай с молоком появилась из-за скупости и нищеты, в целях экономии фарфоровых чашек, которые из-за недостаточного качества трескались от высокой температуры чистого кипятка. Пора уже британцам избавляться от этой варварской привычки.