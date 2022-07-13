Самый “вкусный” маникюр этого лета: лучшие идеи для вишневого дизайна ногтей (некоторые даже можно воплотить самостоятельно)

Когда дело доходит до ухода за собой, нет ничего лучше, чем немного побаловать себя. Маски для лица и пена для ванны — отличные домашние варианты для отдыха перед сном. Но как насчет процедур в дневное время? Одним из таких вариантов является уход за ногтями. Благодаря сотням цветов и рисунков на выбор возможности для великолепного дизайна маникюра безграничны.

Горячая тенденция

По данным экспертов, индустрия маникюрных салонов зарабатывает несколько миллиардов долларов в год, например, только в Соединенных Штатах. Особенно в теплое время года свежий и забавный дизайн ногтей красуется у многих женщин и на руках, и на ногах. Этим летом в моду вошли смелые дизайны и цвета, поэтому неудивительно, что одна из самых горячих тенденций сезона включает в себя особенно яркий тематический цвет.

Свежий и фруктовый

Решить, какой цвет или дизайн ногтей использовать, может быть сложно из-за такого большого выбора. Один из простых способов сузить круг — проверить текущие тенденции маникюра в социальных сетях. Например, сейчас в тренде маникюр цвета вишни. Популярность использования этого тона в мире красоты с годами только растет, и использование дизайнов вишневого маникюра не является исключением. Обратите этим летом внимание на данную тенденцию. Варианты могут быть самыми разнообразными.

Для поклонников более короткой длины ногтей такие дизайны, как этот румяно-розовый с вишневым акцентом на ногтях посередине, — это очень милый и простой способ показать свою любовь к сочным летним фруктам. И длина при этом ничуть не мешает.

Если вам нравится классический вид ногтей с изюминкой, попробуйте сделать французский маникюр с изящными вишенками на каждом ноготке. Смотрится очень стильно.

Ищете более смелое решение? Посмотрите на этот маникюр с вишневыми акцентами из страз или на яркий и забавный стиль, такой как этот вишневый маникюр с основным желтым цветом.

Своими руками

Если вы предпочитаете сэкономить немного денег или времени в салоне, помните о том, что существует множество способов добиться кокетливого и забавного вишневого маникюра в домашних условиях. Использование тонкой кисти или дотса может помочь вам придать идеальную форму крошечным рисункам ягод или фруктов на ваших собственных ногтях, или вы можете сделать это от руки, если у вас есть навыки.

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Дизайн ногтей, подобный этому сине-вишневому маникюру, можно воссоздать с помощью синих, зеленых, красных и белых лаков — оттенков, которые, вероятно, уже есть в вашей коллекции. Просто покройте ногти светло-голубой основой (или любым дополнительным оттенком, который нравится) и нанесите точки красного цвета для вишен, зеленые линии для стеблей и крошечные белые штрихи для «блестящего» эффекта.

Чтобы сделать еще более гламурным свой маникюр, используйте специальные наклейки для ногтей. Кроме того, если вы хотите проявить творческий подход, вы можете сделать каждый ноготь уникальным, демонстрируя особенный стиль.

Как бы там ни было, летний маникюр особо хорош, когда он действительно летний. Вишни на ногтях – прекрасный вариант для этого сезона!