Юбка-саронг, ансамбль из двух частей, корсеты или бюстье: великолепные летние образы в стиле «блеск»
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Блеск – это идеальный тренд лета. Когда еще сиять, если не в теплых солнечных лучах? Обратите внимание на несколько удачных сверкающих образов, которые сделают вас неотразимой и в повседневной жизни, и на работе, и, конечно же, на ярких вечеринках.
Удачные образы в стиле “блеск”
Маленькое черное платье всегда в моде. Но если этот стандарт вам наскучил, обратите внимание на блестящие варианты. Платье выглядит по-прежнему строго, но в нем появилась какая-то изюминка.
Если вы пока что не готовы с головы до ног облачиться во все блестящее, ограничьтесь аксессуарами. Это освежит банальный образ.
Блестящий брюки – необходимая вещь для любительниц дискотек. С таким образом вы будете королевой танцпола.
Корсетное блестящее платье – хорошее решение для той, кто хочет ощутить себя настоящей русалкой.
Мини-юбка и мини-топ с легким романтическим блеском создадут нежный женственный образ. В таком наряде можно и на свидание, и на вечеринку.
Сочетание черного и золота – это нестареющая классика. Строгие черные брюки и игривый золотой корсет превратит вас в королеву.
Если вы хотите привлечь к себе внимание, выбирайте нестандартные сочетания. Например, строгий офисный жакет и юбку с экстремальным разрезом.
Огромную роль играет оттенок золотого. Например, нежный с жемчужным отливом подойдет романтическим особам.
Если строгий деловой костюм пошить из сверкающей ткани, получится универсальный образ. На работу в таком не пойдешь, но на вечеринку или торжество – запросто.
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