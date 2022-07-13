Юбка-саронг, ансамбль из двух частей, корсеты или бюстье: великолепные летние образы в стиле «блеск»

Блеск – это идеальный тренд лета. Когда еще сиять, если не в теплых солнечных лучах? Обратите внимание на несколько удачных сверкающих образов, которые сделают вас неотразимой и в повседневной жизни, и на работе, и, конечно же, на ярких вечеринках.

Удачные образы в стиле “блеск”

Маленькое черное платье всегда в моде. Но если этот стандарт вам наскучил, обратите внимание на блестящие варианты. Платье выглядит по-прежнему строго, но в нем появилась какая-то изюминка.

Если вы пока что не готовы с головы до ног облачиться во все блестящее, ограничьтесь аксессуарами. Это освежит банальный образ.

Блестящий брюки – необходимая вещь для любительниц дискотек. С таким образом вы будете королевой танцпола.

Корсетное блестящее платье – хорошее решение для той, кто хочет ощутить себя настоящей русалкой.

Мини-юбка и мини-топ с легким романтическим блеском создадут нежный женственный образ. В таком наряде можно и на свидание, и на вечеринку.

Сочетание черного и золота – это нестареющая классика. Строгие черные брюки и игривый золотой корсет превратит вас в королеву.

Если вы хотите привлечь к себе внимание, выбирайте нестандартные сочетания. Например, строгий офисный жакет и юбку с экстремальным разрезом.

Огромную роль играет оттенок золотого. Например, нежный с жемчужным отливом подойдет романтическим особам.

Если строгий деловой костюм пошить из сверкающей ткани, получится универсальный образ. На работу в таком не пойдешь, но на вечеринку или торжество – запросто.