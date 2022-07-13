 

В новый тур выборов премьера Британии прошли шесть кандидатов

13.07.2022, 19:20, Новости дня
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Во второй тур выборов британского премьера по итогам голосования прошли шесть претендентов, сообщил глава комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Необходимый минимум в 30 и более голосов набрали экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, передает РИА «Новости».

Больше всего голосов набрали Риши Сунак и Пенни Мордонт. Экс-глава МИД Джереми Хант и глава Минфина Надим Захави не прошли дальше. Второй тур планируется провести в четверг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила многочисленные выдвижения кандидатур на пост премьера Британии с эпизодом из книги английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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