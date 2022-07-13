 

Захарова предложила поискать в медицинской энциклопедии описание случая с Блинкеном

13.07.2022, 19:20, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы «удержании» Россией украинских граждан словами, что «такой случай» нужно найти в медицинской энциклопедии.

«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», – написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих забирают документы и выдают российские паспорта.

До этого Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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