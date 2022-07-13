 

В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Северск

13.07.2022, 19:20, Новости дня
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Союзные силы РФ и Луганской народной республики вошли в городскую черту Северска в ДНР, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления. <…> Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», – цитирует Киселева ТАСС.

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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