В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Северск
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Союзные силы РФ и Луганской народной республики вошли в городскую черту Северска в ДНР, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления. <…> Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», – цитирует Киселева ТАСС.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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