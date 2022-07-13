 

Консерваторы Великобритании считают Мордонт фаворитом на пост главы партии

13.07.2022, 19:15, Разное
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Согласно опросу YouGov, члены Консервативной партии Великобритании считают Пенни Мордонт, заместителя госсекретаря по международной торговле, явным фаворитом на пост главы своей партии.
Риши Сунак, бывший глава Казначейства, министр иностранных дел Лиз Трусс и глава Казначейства Надим Жави в настоящее время претендуют на пост премьер-министра Великобритании. Том Тугендхат также является председателем Палаты общин. Сюэлла Брейверман, генеральный прокурор Англии и Уэльса, Кеми Баденок и Кеми Баденок – ранее заместитель министра по делам женщин, равенства и торговли Пенни Мордонт.

В опросе говорится, что Мордонт возглавила опрос, набрав 27 процентов голосов, когда членам партии предложили выбрать одного кандидата из числа лидеров.

Данные показывают, что следующими по популярности кандидатами от консерваторов на пост премьер-министра были Баденок с 15%, Сунак, Трусс с 13% каждая, Тугендхат с 8%.

Брейверман и Хант получили наименьшее количество голосов в опросе YouGov – 5%, 4% и 1% соответственно.

В опросе приняли участие 879 членов Консервативной партии во вторник, сразу после объявления окончательного списка кандидатов на пост премьер-министра.

Первый тур голосования на выборах премьер-министра Великобритании состоится в среду. Результаты будут объявлены в 17:00 по местному времени (19:00 по московскому времени).



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