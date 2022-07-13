Скандалы: «Отходное» место

Структура ГК «Росатом» Федеральный экологический оператор (ФЭО) поручает выполнение работ по утилизации отходов удобным компаниям?

Меньше года назад ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, на 100% принадлежит «Росатому») получило лицензию на «Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности» (лиц. (00)-770070-СТБР/П, от 20.09.2021. До этого оператор имел лицензию на обращение с ядерными отходами, то есть предприятие было узкоспециализировано. Теперь оно имеет право на деятельность по обращению со всеми видами отходов.

То есть необходимого опыта и наработанных компетенций в обращении с другими видами отходов у ФГУП «ФЭО» нет, однако оно поставлено «смотрящим» над всем рынком утилизации отходов.

С 1 марта этого года ФГУП «ФЭО» назначен Минприроды России единственным оператором по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.

… Федеральный оператор осуществляет свою деятельность по установленным ФАС России тарифам. Тарифы едины на всей территории России и включают расходы на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I и II классов опасности. Тариф на отходы I класса составляет 222,9 тыс. руб. за 1 тонну без НДС. Тариф на отходы II класса составляет 62,47 тыс. руб. за тонну без НДС.

Таковы на сегодня правила игры на рынке промышленных опасных отходов. Единый оператор, единый портал, единые тарифы. Казалось бы, все в порядке, все прозрачно и понятно – федеральный оператор, входящий в структуру госкорпорации, будет контролироваться госорганами… Но, все как всегда – гладко было на бумаге…

Напомним справочно о классификации отходов.

I класс – чрезвычайно опасные (в них содержатся вещества, наносящие непоправимый вред здоровью людей, а также приводящие к разрушению экосистемы. Это соединения, которые не распадаются веками)

II класс – высоко опасные (урон от его воздействия может быть восстановлен минимум через 30 лет)

III класс – умеренно опасные (мусор, который в природе переработается за 10 лет)

IV класс – малоопасные (утильсырье, срок разложения которого не превышает 3 лет)

V класс – практически неопасные

Оператор или прокладка?

Поскольку ФЭО может являться, попросту говоря, прокладкой между отходопроизводителями (промышленными предприятиями) и компаниями, которые занимаются транспортировкой и организацией утилизации отходов, оператор этот по факту становится распределителем бюджетных средств. Ведь на работы по рекультивации полигонов и очистке территорий государство выделяет астрономические суммы. А ведь от того, кто выиграет тот или иной тендер с госбюджетом, зависит, по сути, экология региона сейчас и в будущем. И вот здесь простирается необъятное поле для всяческих махинаций, серых схем, откатов, завышений смет и прочих уловок, которым быстро научились наши коммерсанты в связке с госчиновниками.

За примерами далеко ходить не надо. В 2013 году был закрыт Байкальский ЦБК, наносивший вред экологии всего региона и уникальному озеру. С того времени кабинетом министров было выделено 4 млрд руб. на ликвидацию отходов, но соответствующие мероприятия так и не начались, сообщала в мае 2019 г. Счетная палата. Судьба 4 млрд из казны не известна. В 2020 году Правительство выделило 826 млн рублей на эти работы. Контракт был заключен с единственным оператором в стране – ФЭО. А ФЭО субподрядчиком по подготовке проектной документации проекта выбрало некое ООО «Эква».

ООО «Эква» было зарегистрировано 28 июля 2021 года. Учредители – ИВАНОВ Александр Сергеевич и ПУТИВСКИЙ Иван Андреевич. По ОКВЭД сфера деятельности компании: деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. И видимо компания с самого момента своей регистрации стала настолько успешной, что принесла владельцам выручку за неполный 2021 год аж 27,9 млн рублей и чистой прибыли в 19,1 млн рублей. Отличный старт для компании по инженерным изысканиям…

Просто диву даешься – уникальное и известное на весь мир пресное озеро. Огромное количество токсичных отходов, которые надо утилизировать, а разработку проекта государственный оператор поручает некоей ООО с уставным капиталом в 10 000 рублей и штатом сотрудников 4 человека. Невольно в голову приходят мысли, что это ООО было создано специально для прокачки государственных денег. Как может госструктура поручать такую ответственную и дорогостоящую разработку подобной, с позволения сказать, компании? Субподрядчиком госконтракта становится малое предприятие (очень малое) с неясной репутацией и отсутствием подтвержденных компетенций в области утилизации отходов! Компанию, явно не имеющую необходимого опыта в разработке такой сложной проектной документации, вообще не должны были допускать к тендеру!

Идем дальше.

По утверждениям СМИ, ООО «Эква» не мудрствуя лукаво, судя по всему, копирует уже готовый другой проект («Комплекс по переработке отходов в Солнечногорске, МО») и выдает его как результат новой работы. Утверждают, что из документации даже не было убрано упоминание Солнечногорска. Разумеется, все это вскрылось. И что бы вы думали? Кто-то был наказан? Деньги вернули в казну (точнее федеральному оператору)? Ответ – нет и еще раз нет! Вероятно, Росатом прикрыл свою дочку, ибо вопрос решался на самых верхах. Более того, Правительство продлило срок подготовки проекта до 2023 года. Об уже потраченных средствах – ни словечка, а вину за провал проекта свалили на санкции проклятого Запада.

Семейный подряд

Никаких видимых связей с ФЭО у ООО «Эква» нет, как нет и нужного опыта работы. По какой причине именно эту организацию выбрали в качестве подрядчика по подготовке проекта стоимостью почти миллиард рублей — неизвестно.

Кто-то может сказать, что, мол, дела минувшие, и что с началом спецоперации все изменилось. Может быть. Только вот ушлые предприниматели продолжают получать госконтракты по всей стране на миллионы рублей. Соучредитель Эква ИВАН АНДРЕЕВИЧ ПУТИВСКИЙ является учредителем еще ряда компаний с похожими признаками.

ООО «Биогаз АГ» (ОГРН 1157746713134). Учредитель Путивский И.А., вторым учредителем является компания ООО «Гринтех» (ОГРН 1207700110133). И вот что примечательно: учредитель Гринтех – СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ ПУТИВСКИЙ. Сергей Путивский также является учредителем и директором ООО «Техполимер» (ОГРН 1082468014584, г. Дивногорск, Красноярского края). Но на этом удивительные совпадения не заканчиваются. Есть еще петербургское ООО «Гидропроект» (ОГРН 1177746833010) учредитель которой все тот же Путивский И. А. И еще есть ООО «Викара» (ОГРН 1022402312701, г. Дивногорск), учредитель Иван Андреевич Путивский, а генеральным директором выступает ПУТИВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. И, судя по отчествам Сергея и Ивана, можно говорить о том, что это их отец.

Такой вот возможный семейный подряд: получается на троих семья руководит и владеет следующими компаниями:

Путивский Иван

Генеральный директор

ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»

Учредитель и соучредитель

ООО «ВИКАРА»

ООО «БИОГАЗ АГ»

ООО «ГИДРОПРОЕКТ

ООО «ЭКВА»

Путивский Сергей

Генеральный директор и учредитель/соучредитель

ООО «ГРИНТЕХ»

Путивский Андрей

Генеральный директор

ООО «ВИКАРА»

ООО «СТАЛЬКОН»

ООО «СТАТУС»

Учредитель

ООО ПКФ «ОЛД»

ООО «СТАЛЬКОН»

ООО «РУССКИЙ ДОМ»

ООО «СТАТУС»

Подавляющее большинство компаний, созданных «Путивскими», имеют уставной капитал в 10 т.р и существуют менее 5 лет. Что не мешает им, впрочем, отлично зарабатывать на госконтрактах.

Сколько было заработано на государстве

ООО «БИОГАЗ АГ» является участником системы госзакупок, поставщиком по 8 контрактам по 44-ФЗ на сумму 15,4 млн

ООО «ГИДРОПРОЕКТ» поставщик по 14 контрактам (44-ФЗ) на сумму 99,6 млн

ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» – 2 контракта (44-ФЗ) – 97,7 млн, 7 контрактов (223-ФЗ) – 71,2 млн.

ООО «ТЕХПОЛИМЕР» – 1 контракт по 94-ФЗ на 499,9 тыс. рублей, 8 контрактов по 44-ФЗ на 902 млн, 18 контрактов по 223-ФЗ на 712,2 млн.

В общей сложности Путивские заработали на контрактах от государства примерно 2 794 500 000. И из этих контрактов, два контракта получено от ФГУП «ФЭО» еще в декабре 2020 года (то есть знакомство состоялось еще до байкальской истории), почти на 100 млн через ООО «Техполимер».

Кто кого покрывает?

С отходами Байкальского ЦБК попросили не торопиться

Новый метод ликвидации накопленного ущерба вызвал критику экологов. Пишет Коммерсантъ.

Правительство РФ и Федеральный экологический оператор заявили о смене метода ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Официальная причина — необходимость импортозамещения технологий.

В 2020 году подрядчик в очередной раз сменился: им стало ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Компания должна обезвредить три объекта накопленного экологического вреда: полигон «Солзанский», бывшие очистные сооружения БЦБК и полигон «Бабхинский». Предполагалось, что ФГУП ФЭО до 31 мая 2022 года выберет и утвердит технологию по ликвидации отходов, подготовит соответствующую проектно-сметную документацию и выполнит необходимые рекультивационные работы в течение последующих двух лет – до мая 2024 года. Однако в сообщении госпожи Абрамченко указывается, что работы по ликвидации будут сдвинуты по срокам и начнутся только в 2023 году.

Ликвидацию отходов Байкальского комбината отложили до 2023 года

Производство работ по ликвидации опасных отходов, оставшихся на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, было отложено до 2023 года из-за необходимости переделать проект работ без привлечения импортных технологий, сообщил заместитель главы Минприроды Сергей Ястребов на заседании комитета Госдумы по экологии.

Вот интересно: а как бы вы, наши чиновники, оправдывались бы за срыв государственного проекта, если бы не было импортных технологий, санкций и СВО? Чтобы они вообще делали без такой «отмазки»? А? Как-то вот и до спецоперации ведь обращались с отходами, более того – захоранивали у себя иностранные отходы класса I и II. А тут вдруг весь проект забуксовал из-за санкционных технологий? Да полно вам… Сколько можно считать аудиторию, электорат или попросту весь народ идиотами?

Получается, что это далеко не единственный проект, который был успешно провален или недоделан благодаря нечистым на руку субподрядчикам, которых на основе конкурса нанимал ФЭО. Версия будет и дальше следить за развитием ситуации на рынке отходов в Российской Федерации.

Валерий Смирнов