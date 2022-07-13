 

Колбаса из мяса, крабовые палочки из краба и настоящий пломбир: на заброшенной полярной станции найден склад советских продуктов

13.07.2022, 18:32, Разное
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С начала года в России реализуется проект «Чистая Арктика» по очистке заполярных территорий от мусора.

В ходе уборки законсервированной полярной станции «Бухта Тихая» волонтёрами был обнаружен склад с советскими продуктами, которые были изготовлены в начале 80-х гг. Несмотря на то, что припасы пролежали в вечной мерзлоте более 40 лет, благодаря низкой температуре и влажности они прекрасно сохранились.

– Мы решили, что будет правильно отправить найденное сокровище в Москву на анализ. Ведь сейчас такой колбасы, крабовых палочек или мороженного не делают, а мы нашли продукты, выпущенные 40 лет назад по знаменитым советским ГОСТам, – заявил полярник Дмитрий Ардель. – Честно признаюсь, попробовали мы только тушёнку, она оказалась отменной.

Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦПБиБП) провели всестороннее исследование полученных образцов. Как оказалось, продукты не только пригодны для употребления в пищу, но и изготовлены без использования красителей, консервантов и усилителей вкуса:

– Когда я получил сообщение об сохранившихся советских продуктах 40-летней давности, я не поверил. Однако уникальные условия Арктики действительно сделали это возможным. Мы проверили все полученные образцы и были просто поражены. Колбаса из настоящего мяса, крабовые палочки из краба и пломбир из настоящих сливок. Никакой химии, всё сделано из натуральных продуктов, – заявил главный научный сотрудник ФИЦПБиБП Павел Голубев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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