 

Мнение: Мобилизационный режим

13.07.2022, 18:21, Разное
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Темпы заполнения газовых хранилищ в Европе предсказуемо упали в связи с плановой остановкой Северного потока. Разница в закачке составила примерно 150 млн кубометров в сутки (350 млн 11 июля против 500 млн в предыдущие дни). Пока это не вызывает тревоги, так как отключение на плановое обслуживание — обычная ежегодная мера. Вопрос — возобновится ли подача газа после завершения этого обслуживания.

Собственно, то, что война между Европой и Россией уже идет (пусть ее формат и выглядит несколько экзотическим), почти никто и не скрывает. Из Кремля все реже раздаются ритуальные фразы про «надежность поставок» за отсутствием смысла этих фраз в текущем контексте.

В случае, если подача газа не возобновится, даже нынешний сверхжесткий график заполнения подземных хранилищ придется пересматривать. Причем «без раскачки», так как времени почти нет. Это означает, что Европе придется переходить на нормированное распределение газа не зимой, а прямо сейчас. При текущих параметрах поставок (помимо российского газа) Европе нужно каким-то образом сэкономить около 50 млрд кубометров газа. В самом оптимистическом сценарии (при увеличении поставок третьих стран) экономить нужно будет порядка 30 млрд кубометров. Но даже это достаточно много. Поэтому вводить мобилизационный режим Европе придется буквально с колес, и все зависит от того, возобновится ли подача газа в конце июля.

Источник: Эль Мюрид



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