 

FAZ – нехватка газа в Европе погрузит евро в «идеальный шторм»

13.07.2022, 18:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинский кризис обнажил серьёзную зависимость Европы от российского газа, что сказывается на евро. На днях курс европейской валюты уже сравнялся с курсом доллара, пишет Frankfurter Allgemeine. А в случае полного перекрытия российских газовых поставок немецкая газета и вовсе обещает евро «идеальный шторм».


AP

На протяжении почти 20 лет курс евро превышал курс доллара, пишет Frankfurter Allgemeine, однако в минувший вторник эта эра подошла к концу: доллар и евро достигли паритета. Как отмечает издание, ослабление европейской валюты началось с нерешительной монетарной политики ЕЦБ, в то время как ФРС США на фоне инфляции быстро объявила о повышении ключевых ставок.

Украинский кризис стал вторым фактором давления на евро, отмечает Frankfurter Allgemeine. В частности, кризис отчётливо обнажил зависимость европейской экономики от российского газа. При этом, по мнению финансового эксперта Дирка Кленча, основной причиной снижения курса евро является укрепление доллара на фоне страхов глобальной рецессии.

«США также страдают от повышения цен на энергию и снижения реальных доходов населения, однако с другой стороны американская нефтегазовая промышленность получает выгоду от роста цен, что в итоге приводит к сглаживанию», — передаёт издание слова Кленча. Как отмечает Кленч, сейчас нельзя точно предсказать дальнейшее развитие курса евро. При сохранении нынешних условий евро может несколько отыграться, однако если РФ перекроет поставки газа, «карты снова смешаются», считает эксперт.

Аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн считает, что в случае газового ЧП в Европе может начаться инфляционная рецессия. «Такой сценарий стал бы идеальным штормом для евро, а положение ЕЦБ было бы ещё труднее», — приводит Frankfurter Allgemeine слова Лейхтманна. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.21 / В Уголовном кодексе появится статья «Глобальное потепление»

03.05.21 / Как Владимир Путин, бравируя своим «мое оружие мощнее чем ваше», готовится драться со всем миром

26.06.20 / Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес не скрывают своих чувств на отдыхе в Мексике

06.12.21 / Диетолог Разумовская призвала не есть бананы при заболеваниях ЖКТ

13.12.21 / Институт Pantone представил главный цвет 2022 года, и его создали впервые

22.11.21 / В Махачкале приземлился самолет с трупом на борту

10.01.22 / Мнение: Бомжи в большом городе: без денег, прав и даже имени

29.06.20 / Мнение: Европа сливает Украину?

16.12.21 / Московская проститутка тайно вакцинировала клиентов от COVID-19

25.03.22 / Мнение: Анекдот про Олбрайт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика