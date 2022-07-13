 

Если “бабушкин” способ с кефиром не нравится: как успокоить обгоревшую кожу за пару часов

13.07.2022, 18:05, Разное
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Мы не любим лето только по одной банальной причине: невозможно долгое время наслаждаться солнцем, чтобы не обгореть. И мы осознанно сторонимся отдыха на открытом воздухе, зная, что ожоги потом придется лечить кефиром. В бабушкином способе нет ничего отвратительного, кроме одного – не всем нравится запах. Теперь в вашем арсенале есть альтернатива.

Современное средство

Наверняка вы уже не раз искали средство, которое поможет быстро снять красноту и проявить загар. Оно найдено – ментоловая пена для бритья. Да, та самая, обычная.

Если вы внимательно вчитаетесь в состав, то увидите, что он сплошь состоит из увлажняющих ингредиентов, потому что под воздействием лезвия верхний слой кожи сильно повреждается.

Рецепт прост. Если видите, что обгорели, немедленно снимайте одежду и попросите близких нанести на кожу толстый слой пены. Оставляйте не меньше, чем на полчаса, затем просто смойте прохладной водой.

Результат гарантирован. Краснота спадет, боль утихнет, а кожа останется мягкой и шелковистой. Если с первого раза идеального результата добиться не удалось, на следующий день повторите процедуру.

Правда, у этого способа есть один существенный минус. В отличие от кефира, пена для бритья стоит недешево, и пользоваться ею ежедневно вряд ли у большинства получится.



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