Спать на спине: блогерша назвала простые способы замедлить старение кожи

Популярная TikTok-блогерша Изабель Люкс поделилась секретами красоты. Она назвала 4 простых способа, как замедлить старение кожи и сохранить молодость как можно дольше. Диетолог из России Анна Берсенева, в свою очередь, рассказала о причинах возрастных изменений.

Дайте организму время на восстановление

Живые организмы способны к восстановлению на клеточном уровне. Однако на это требуется определенное время. Как правило, регенерация происходит во время сна, когда отсутствует нагрузка и тело отдыхает.

По мнению бьюти-эксперта, для полноценного отдыха сон должен длиться не менее 8 часов. При этом наиболее активные процессы омоложения происходят поздно вечером до полуночи, когда по биологическим часам человек должен уже спать. Поэтому люди, которые ложатся после 24:00, упускают самое благоприятное время для восстановления.

Важны не только продолжительность и время отхода ко сну, но и его качество. Американка Изабель Люкс советует засыпать на спине. Благодаря этой позе будет появляться меньше морщинок вокруг глаз.

Не обошла блогерша и модную тему пользы воды. Девушка на собственном опыте убедилась, что питье должно быть достаточным, чтобы избежать дегидратации. Когда влаги в клетках достаточно, кожа остается эластичной и упругой. При недостатке жидкости она сохнет и трескается.

Еду лучше готовить самостоятельно и следить за качеством продуктов. В пунктах общепита в блюда могут положить все, что угодно.

Причины старения

Психолог, нутрициолог и диетолог Анна Берсенева дополняет мнение блогера из США научными фактами. Эксперт напоминает, что надо разделять биологический и хронологический возраст. Если следить за своим здоровьем, то можно выглядеть и чувствовать себя на 10 лет младше возраста, указанного в паспорте.

Во многом процессы старения зависят от генетической предрасположенности. Но, к счастью, человек может отсрочить возрастные изменения. На состояние организма влияют экология, стрессовые ситуации, образ жизни и питание. И если на генетику мы повлиять не можем, оставшиеся факторы – в наших руках!

Меняйте образ жизни

Неполноценный сон, алкоголь и табак старят организм в целом и кожу в частности. Спирт и никотин обладают обезвоживающим эффектом. Кожа подвержена раздражению, становится сухой и тусклой.

Из-за недостатка сна клеткам не хватает времени на восстановление. Кроме того, увеличиваются размеры пор, в которых скапливается жир, провоцирующий образование акне.

Также среди вредных привычек значатся переедание и “ночной дожор”. Но важно понимать, что диеты тоже не лучшим образом сказываются на коже. Клеткам необходимы питательные вещества для регенерации. Питание должно быть правильным. Для продления молодости особенно важны:

содержащийся в зелени хлорофилл; коллаген, образующийся при содействии витамина C; ликопин, которого много в томатах; цинк, замедляющий скорость распада белков; эллаговая кислота, защищающая коллаген; ее много в лесных ягодах.

Спорт и активный образ жизни – еще один важнейший фактор молодости. Замечено, что у спортивных людей меньше морщин на лице, так как кожа становится более эластичной. Однако нагрузка должна быть умеренной.

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Вода – основа жизни

Еще один тезис американки подтверждает российский специалист. Взрослому человеку без патологий требуется около 2 литров воды в сутки. Жидкость выводит токсины и увлажняет кожу. Полезно добавлять в воду немного цитрусового сока, если нет аллергии.

Важно! Принимать больше 2 литров жидкости, если вы не в пустыне, также не стоит. Иначе будут вымываться полезные вещества. Ориентируйтесь на массу тела и индивидуальные ощущения. Для кого-то достаточно и 1,5 литра.

Увлажняйте кожу

Увлажняющий крем придуман не просто так. Он действительно помогает клеткам удерживать влагу, сохраняя кожу упругой и подтянутой. Помимо прочего, средства по уходу защищают от внешних вредных факторов. Например, грязного и сухого воздуха, ультрафиолета, ветра, экстремально высоких или низких температур.

Необходимо правильно подобрать свой крем, ориентируясь на индивидуальный тип кожи. Для сухой один состав, для жирной – другой. Также крема делятся на дневные, ночные и комбинированные.

Анна Берсенева рекомендует наносить крем 1-2 раза в день, предварительно очистив кожу от грязи. Также не забывайте о защите от солнечных лучей. Ультрафиолет в большом количестве сушит и старит кожу.