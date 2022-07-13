В Молдавии решили предъявить обвинение матери Додона
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Матери экс-президент Молдавии Игоря Додона грозит обвинение в пособничестве незаконному обогащению, информирует пресс-служба генеральной прокуратуры страны.
«Прокуроры по борьбе с коррупцией пригласили мать бывшего президента страны, чтобы выдвинуть обвинение по статье «пособничество незаконному обогащению», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, Генеральная прокуратура Молдавии предъявила обвинение Додону по делу о хищении средств при закупке в 2008 году электроэнергии. Ранее районный суд Кишинева продлил на 30 дней домашний арест экс-главе Молдавии Игорю Додону по требованию прокуратуры.
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