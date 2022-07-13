 

В ДНР допустили открытое слушание дела по националистам «Азова»

13.07.2022, 17:55, Новости дня
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Слушания по боевикам нацбата «Азов» в Донецкой народной республике могут пройти в открытом режиме, сообщил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко.

«Статьи, которые им инкриминируют, в основном терроризм и массовые убийства. Я не исключаю такого варианта, что судебные слушания по «азовцам» будут проходить в открытом режиме. Это решение будет принимать уже суд», – сказал Сироватко в беседе с «Донецким агентством новостей».

Следствие по другим украинским военным, не входившим в нацбатальоны, заканчивается, все материалы будут переданы в суд.

Сейчас проходит слушание апелляционных жалоб, которые подали иностранные наемники.

«Если суд оставит приговоры без изменения, то тогда они вступят в законную силу и будут приведены в исполнение», – сказал министр.

Более сотни боевиков «Азова» уже находятся в статусе подозреваемых в массовых убийствах. По каждому эпизоду проводятся следственные действия. Самих боевиков перевели из мест размещения военнопленных в СИЗО.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.

Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».

Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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