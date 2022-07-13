Суд арестовал Илью Яшина по делу о дискредитации ВС России

Муниципальный депутат Красносельского района столицы Илья Яшин арестован Басманным судом по делу о распространении заведомо недостоверной информации о ВС России.

«Басманный районный суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Яшина Ильи Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», – сказала судья Наталья Дударь, передает ТАСС.

Ранее адвокат Вадим Прохоров сообщал, что в отношении московского депутата Ильи Яшина возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. В среду парламентарию предъявили обвинение.

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