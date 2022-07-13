 

Эстонский суд признал незаконным обыск в бывшем офисе Sputnik Meedia

13.07.2022, 17:54, Разное
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Елена Черышева – бывший сотрудник Sputnik Meedia. Она пояснила РИА Новости, что эстонский судья признал незаконным обыск в ее доме и бывшей редакции Sputnik Meedia.
Черышева, подозреваемая в преступлении против мира и нарушении международных санкций, была взята под стражу эстонскими властями. Позже Черышева была отпущена под подписку о невыезде из Эстонии.

Хронология событий была ей ясна с момента судебного заседания 7 июля. 5 апреля Таавиперн, главный государственный прокурор государственных прокуратур, разрешил провести обыски. Челышева, ее муж и их дом были обысканы 6 апреля. После 16 часов продолжительных обысков Черышева была задержана и отправлена в следственный изолятор (СИЗО).

“8 апреля ордер на обыск был направлен прокуратурой в Харьюский уездный суд. Просьба заключалась в том, чтобы ордер был признан приемлемым. Судья признал обыск неприемлемым. Черышева сказала, что суд не может проводить обыск у человека, чья деятельность связана с обработкой информации в журналистских целях, если на это нет постановления судьи или решения суда.”

Она сказала, что 12/04 прокуратура подала жалобу в Таллиннский окружной суд на решение Харьюского уездного суда от 8 апреля. Однако Таллиннский суд подтвердил это решение.

Sputnik Meedia, эстонский новостной интернет-портал, заявил, что прекратил свою деятельность в марте из-за ограничений, наложенных эстонскими банками и властями. Он также угрожал своим сотрудникам.



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