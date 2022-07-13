 

Министерство иностранных дел: Проблем с оформлением банковских карт для россиян в странах СНГ нет

13.07.2022, 17:54, Разное
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Дмитрий Биричевский является директором Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации. В интервью РИА Новости он заявил, что российская сторона не наблюдает каких-либо системных проблем в оформлении российских банковских карт в странах СНГ.
“На данный момент мы не видим системных проблем в оформлении банковских карт для россиян, проживающих в СНГ”. Он сказал, что вместо этого можно говорить об отдельных случаях, которые все еще требуют внимания со стороны государства.

Дипломат заявил, что существует множество международных стандартов, а также вытекающих из них национальных законов. Например, они касаются борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма. Это основано на требованиях, которые финансовые учреждения предъявляют к своим клиентам.



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