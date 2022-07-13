У Италии есть план на случай прекращения поставок российского газа

Если РФ окончательно перекроет поставки природного газа в Европу, Италия будет вынуждена объявить о чрезвычайной ситуации. Однако, как пишет La Repubblica, у правительства Марио Драги на этот случай есть план, который включает в себя серию мер: от нормирования газа на энергоёмких предприятиях до более широкого использования угольных станций для производства электроэнергии. Также предусмотрена политика жёсткого ограничения потребления и экономия на отоплении и уличном освещении.



AP

В связи с чрезвычайной ситуацией с поставками газа и стремлением сэкономить время, пока страны ищут альтернативных РФ экспортёров, по всей Европе сейчас восстанавливают работу угольные электростанции, которые должны были закрыться, и Италия не является исключением. Как пишет La Repubblica, план правительства Марио Драги на случай возникновения чрезвычайной ситуации предполагает увеличение производства электроэнергии на действующих ТЭЦ, которые планировали закрыть в 2025 году.

Как отмечает издание, речь идёт о шести электростанциях: две на Сардинии, которые обслуживают только остров, и остальные в Венеции, Монфальконе, Чивитавеккье и Бриндизи. Станции уже задействованы: за последние недели они смогли обеспечить потребителей электроэнергией на 8%, что в два раза больше среднего показателя производительности последних лет. Цель — заместить хотя бы пять миллиардов кубометров газа.

Итальянское правительство через подконтрольную ему компанию Eni обеспечило часть альтернативных поставок, но этого может быть недостаточно, чтобы к зиме заместить российский газ. По этой причине чрезвычайный план также предусматривает значительное сокращение потребления. План строгой экономии уже частично действует: с первого мая этого года до 30 апреля 2023 года температура в помещениях государственных учреждений не может превышать 19 градусов зимой и быть ниже 27 градусов летом. Но правительство готово расширить действие ограничений на частные дома и офисы. Также планируется сократить количество часов использования в течение дня. Сокращение потребления коснётся и уличного освещения: фонари на дорогах выключат как в городах, так и за их пределами, кроме того, введут «комендантский час» для подсветки памятников и исторических зданий.

План правительства на случай чрезвычайной ситуации предусматривает три уровня кризиса. Страна пока находится на первом, предшествующем объявлению тревоги, но если ситуация резко ухудшится, например, при полном прекращении российских поставок, уровень чрезвычайной ситуации может быть повышен незамедлительно. Это значит, что могут быть введены такие меры, как временная приостановка поставок самым энергоёмким отраслям промышленности: от цементных заводов до металлургических комбинатов, от керамических фабрик до производства стекла.

При этом, отмечает издание, появится возможность воспользоваться стратегическими резервами. Речь идёт о хранилищах газа, которым операторы запаслись летом, чтобы потом перепродать зимой. В случае чрезвычайной ситуации правительство может разрешить использовать стратегические резервы, не предназначенные для продажи.