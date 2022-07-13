Пророссийское мнение: США необходимо переключиться с поддержки Украины на сдерживание Китая

Конфликт на Украине напрямую не затрагивает ни ключевых национальных интересов США, ни геополитического ландшафта для их продвижения, уверен президент Американского института экономических исследований, ветеран войны в Афганистане Уильям Ругер. Как пишет он в статье для The National Interest, Америка должна переключиться на Китай как на ключевого стратегического соперника, размежеваться с Европой и Ближним Востоком и вместо показного альтруизма за границей заняться внутренними проблемами.



AP

Президент Американского института экономических исследований, ветеран войны в Афганистане Уильям Ругер уверен, что кто-то уже должен сказать вслух, что конфликт на Украине напрямую не затрагивает ни ключевых национальных интересов США, ни геополитического ландшафта для их продвижения. Как пишет он в статье для The National Interest, данный конфликт, безусловно, берёт американцев за живое, — но это не повод отказываться от давно назревших перемен в глобальной стратегии США ради долгосрочного успеха. Помимо прочего, Америка должна переключиться на Китай как на ключевого стратегического соперника, размежеваться с Европой и Ближним Востоком и вместо показного альтруизма за границей заняться внутренним обновлением.

Однако, как отмечает автор материала, из украинского конфликта всё же можно извлечь важные уроки для будущей внешней политики США, особенно что касается равновесия между наступлением и обороной и раскрытых возможностей РФ в сфере обычных вооружений. Но выводы будут совсем не те, что можно услышать от внешнеполитического истеблишмента, который, чтобы ни случилось — успех или и провал, — будет с новой силой выступать за статус-кво и господствующий порядок.

«Простым американцам можно простить их ошибочное убеждение, будто Украина занимает стержневое место во внешней политике США. Если вас беспокоят события на Украине, можете быть уверены: для США они значат гораздо меньше, чем может показаться, особенно если слушать лишь пошаговые комментарии вашингтонских мандаринов, которые внушают американцам, что те должны делать больше, но при этом не берут в расчёт ни вытекающие из этого риски, ни полное отсутствие жизненно важных интересов», — пишет Уильям Ругер.

Он отмечает, что единственный потенциальный вызов сложившемуся мировому балансу — это Китай. Поэтому внешняя политика США должна двигаться в том же направлении, что и до начала боевых действий на Украине: к большему реализму в международных делах и сдержанности в применении военной силы. США должны по возможности не брать новых обязательств и увещевать союзников самим заняться своей безопасностью, а также сосредоточить своё время, усилия и ресурсы на внутренних проблемах.

«Наши западноевропейские союзники намного богаче РФ и могут легко выставить мощные армии для сдерживания и защиты, даже если Москва поглотит Украину целиком. Конфликт не отменяет того факта, что РФ — страна со средней экономикой, которая ближе к Испании и Италии, чем к США, Китаю или даже Германии, которым по силам преобразовать экономическую мощь в военную мощь», — заключает автор материала.