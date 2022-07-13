 

Россия предложила в Стамбуле решение по вывозу зерна из черноморских портов

13.07.2022, 16:33, Новости дня
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Российская делегация, куда входят представители Минобороны России, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов, сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

 

Напомним, сейчас в Стамбуле идут четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у РФ и Украины «есть свои аргументы». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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