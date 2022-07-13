МВФ спрогнозировал рецессию в ряде стран в случае новых санкций против России

Усиление санкций против РФ может привести к рецессии в ряде стран и увеличить мировые цены на энергоносители, говорится в докладе МВФ, приуроченном ко встрече министров и глав ЦБ G20.

«Помимо самой войны [на Украине], значительное ужесточение [антироссийских] санкций и дальнейшие перебои с поставками газа в Европу могут ввергнуть многие экономики в рецессию и повысить мировые цены на энергоносители», – цитирует документ ТАСС.

В докладе отмечается, что из-за таких действий может усилиться энергетический кризис, ухудшиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.

«Могут усилиться ограничения в цепочке поставок, например, из-за снижения доступности основных производственных ресурсов», – отметили авторы.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, нельзя исключать глобальной рецессии.

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