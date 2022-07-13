 

ЕК разрешила транзит товаров в Калининградскую область по железной дороге

13.07.2022, 16:32, Новости дня
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Еврокомиссия объяснила свою позицию по антироссийским санкциям, затрагивающим транзит в Калининградскую область, согласно разъяснениям, разрешен железнодорожный транзит в этот российский регион.

«Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов (ЕС) по транзиту товаров из России. В инструкции отмечается, что транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров», – цитирует заявление ЕК ТАСС.

Ранее в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки.

Власти Калининградской области заявили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов РФ через Литву в область.

До этого Евросоюз предоставил РФ документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях РФ и ЕС по транзиту в Калининград.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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