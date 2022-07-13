ГИБДД рассматривает возможность введения прав на управление детскими колясками

В соответствии с принятой Госдумой программой о защите

детства и материнства, в ГИБДД предложили ввести документ на право управления

детскими колясками. В ведомстве пришли к такой идее после изучения

статистики за 2021-й год – участились случаи

столкновения колясок с пешеходами, велосипедами, электросамокатами и даже между

собой. Также сотрудниками автоинспекции были выявлены случаи несанкционированного

выхода на велодорожки и перехода на красный свет.

Оформить водительское удостоверение на право управления коляской сможет

любая россиянка, но только после рождения или усыновления ребёнка. Необходимо будет пройти

полугодовой курс обучения в автошколе, затем в течение трех месяцев сдать

экзамен в ГИБДД, ещё месяц займёт оформление документов. В ведомстве

посоветовали женщинам проходить весь процесс в ходе беременности, чтобы затем не терять времени.

В ГИБДД будут пристально следить за наличием таких удостоверений и

штрафовать за управление транспортным средством без прав. Помимо этого, планируется запретить передавать свои права третьим лицам, включая родственников. При

системности правонарушений коляски будут изыматься на штрафплощадку вместе с их содержимым.

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