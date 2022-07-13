 

ГИБДД рассматривает возможность введения прав на управление детскими колясками

13.07.2022, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В соответствии с принятой Госдумой программой о защите
детства и материнства, в ГИБДД предложили ввести документ на право управления
детскими колясками. В ведомстве пришли к такой идее после изучения
статистики за 2021-й год – участились случаи
столкновения колясок с пешеходами, велосипедами, электросамокатами и даже между
собой. Также сотрудниками автоинспекции были выявлены случаи несанкционированного
выхода на велодорожки и перехода на красный свет.

Оформить водительское удостоверение на право управления коляской сможет
любая россиянка, но только после рождения или усыновления ребёнка. Необходимо будет пройти
полугодовой курс обучения в автошколе, затем в течение трех месяцев сдать
экзамен в ГИБДД, ещё месяц займёт оформление документов. В ведомстве
посоветовали женщинам проходить весь процесс в ходе беременности, чтобы затем не терять времени.

В ГИБДД будут пристально следить за наличием таких удостоверений и
штрафовать за управление транспортным средством без прав. Помимо этого, планируется запретить передавать свои права третьим лицам, включая родственников. При
системности правонарушений коляски будут изыматься на штрафплощадку вместе с их содержимым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03.22 / Уникальный кот-пловец произвел фурор в Сети

17.06.22 / Маникюр с настоящими цветами: как сделать самые красивые и нежные ногти в домашних условиях

11.12.20 / Чубайс: Американские эксперты подготовят новую пенсионную реформу в России

30.12.20 / Нападение гуманоидов на деревню Келли

09.01.22 / Рождественское-2

02.07.20 / Как “русские” евреи изменили Израиль

04.11.21 / Вопрос нехватки мигрантов будут решать привлечением школьников

06.05.22 / Мнение: Медведев разоблачил коварство поляков?

30.03.22 / СМИ сравнили возможности столичной карты школьника «Москвёнок» с петербургским аналогом «Глолайм»

17.04.22 / Поцелуй на публике и гонки на джипах: как Меган Маркл и принц Гарри провели второй день в Голландии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика