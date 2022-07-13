“Сбербанк Онлайн” стал самым скачиваемым приложением RuStore

“Сбербанк Онлайн”, самое скачиваемое приложение RuStore, было запущено 25 мая, а завершило работу 12 июля, сообщается в пресс-релизе VK. Его загрузили 256 000 пользователей.

В марте и AppStore, и Google Play отключили возможность для владельцев российских банковских карт оплачивать товары в AppStore. VK запустил RuStore на Android в бета-версии в конце мая совместно с Министерством информации. В магазине можно найти более тысячи приложений. Это популярные сервисы, приложения для мобильных операторов, игры и маркетплейсы, а также приложения от санкционированных банковских учреждений, таких как ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк.

“Сбербанк Онлайн с Салютом” – 256 тыс. скачиваний, “ВТБ Онлайн” – 65 тыс. скачиваний, SBPay – 51 тыс. Альфа-Банк – 29 тыс., Мир Платежей – 27 тыс. В десятку также вошли “ВТБ Мои инвестиции”, Rutube – 22 тыс, AliExpress Russia – 17,4 тыс, “ВКонтакте – 16 000, а “Hello, World!” – 15,1 тыс. загрузок.

Финансовые приложения RuStore – самые популярные загрузки. На них приходится более половины всех загрузок. Далее следует категория “Инструменты”, в которой представлены полезные сервисы, которые можно использовать для жизни и работы. На них приходится до 10% всех загрузок.