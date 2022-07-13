 

“Сбербанк Онлайн” стал самым скачиваемым приложением RuStore

13.07.2022, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Сбербанк Онлайн”, самое скачиваемое приложение RuStore, было запущено 25 мая, а завершило работу 12 июля, сообщается в пресс-релизе VK. Его загрузили 256 000 пользователей.
В марте и AppStore, и Google Play отключили возможность для владельцев российских банковских карт оплачивать товары в AppStore. VK запустил RuStore на Android в бета-версии в конце мая совместно с Министерством информации. В магазине можно найти более тысячи приложений. Это популярные сервисы, приложения для мобильных операторов, игры и маркетплейсы, а также приложения от санкционированных банковских учреждений, таких как ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк.

“Сбербанк Онлайн с Салютом” – 256 тыс. скачиваний, “ВТБ Онлайн” – 65 тыс. скачиваний, SBPay – 51 тыс. Альфа-Банк – 29 тыс., Мир Платежей – 27 тыс. В десятку также вошли “ВТБ Мои инвестиции”, Rutube – 22 тыс, AliExpress Russia – 17,4 тыс, “ВКонтакте – 16 000, а “Hello, World!” – 15,1 тыс. загрузок.

Финансовые приложения RuStore – самые популярные загрузки. На них приходится более половины всех загрузок. Далее следует категория “Инструменты”, в которой представлены полезные сервисы, которые можно использовать для жизни и работы. На них приходится до 10% всех загрузок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.20 / История: Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

25.02.22 / Мнение: Условия мира (2)

07.06.21 / Lightspeed покупает Ecwid за 500 миллионов долларов; NuOrder за 425 млн долларов в рамках продолжающейся консолидации электронной коммерции

25.11.21 / Связался с бандитами из-за одиночества, попал в тюрьму и был убит: что известно о внебрачном сыне Владимира Коренева

08.06.21 / Весь секрет в правильной подкормке: как ухаживать за чесноком в июне, чтобы головки были крупными и сочными

13.11.20 / Независимые ученые утверждают – мы живем в 1723, а не в 2020 году

18.05.22 / ЕС вводит санкции против России и тут же намекает, как их можно обойти

25.04.22 / Мать наложила на себя руки, молодая пассия предала, а он умер в нищете: горькая судьба Михаила Кононова

28.09.20 / Константин Хабенский, Александра Бортич, Марина Александрова и другие гости Patriki Film Festival

15.05.22 / «Всё бы отдал, чтобы снова жить при Царе-Батюшке»: опубликованы дневники Сталина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика