“Автоваз” раскрыл оснащение антикризисной Lada Niva Legend

АвтоВАЗ возобновил производство трехдверной Lada Niva Legend и предоставил список оборудования для комплектации Classic’22. Эти автомобили не имеют ABS, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности.

В комплектацию внедорожников входят гидроусилитель руля, двери с электроприводом и креплением для детского кресла ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, 16-дюймовые диски, стальная защита от угона и два динамика.

Niva Legend Classic поставляется с системой полного привода, включающей понижающую передачу и блокировку дифференциала. Двигатель пока неизвестен. Бензиновый двигатель – это 1,7-литровый агрегат (83 л.с. и 129 Нм) под капотом обычной Lada Niva.

Максим Соколов (президент АвтоВАЗа), заявил, что стоимость Niva Legend будет ниже за счет упрощенной комплектации. Он заявил, что автомобиль будет по-прежнему пользоваться высоким спросом.