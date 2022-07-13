 

“Автоваз” раскрыл оснащение антикризисной Lada Niva Legend

13.07.2022, 16:30, Разное
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АвтоВАЗ возобновил производство трехдверной Lada Niva Legend и предоставил список оборудования для комплектации Classic’22. Эти автомобили не имеют ABS, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности.
В комплектацию внедорожников входят гидроусилитель руля, двери с электроприводом и креплением для детского кресла ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, 16-дюймовые диски, стальная защита от угона и два динамика.

Niva Legend Classic поставляется с системой полного привода, включающей понижающую передачу и блокировку дифференциала. Двигатель пока неизвестен. Бензиновый двигатель – это 1,7-литровый агрегат (83 л.с. и 129 Нм) под капотом обычной Lada Niva.

Максим Соколов (президент АвтоВАЗа), заявил, что стоимость Niva Legend будет ниже за счет упрощенной комплектации. Он заявил, что автомобиль будет по-прежнему пользоваться высоким спросом.



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