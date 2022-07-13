 

В Волгограде впервые за год выявили лихорадку Западного Нила

13.07.2022, 16:30, Разное
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В Волгограде зафиксирован первый случай заболевания вирусом Западного Нила в 2022 году. Управление Роспотребнадзора было объявлено в Волгоградской области в среду.
“Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует о регистрации вируса Западного Нила на территории Волгограда”. Согласно сообщению, заболевание было обнаружено в Городищенском муниципальном районе.

Отмечается, что в настоящее время все еще проводятся мероприятия по борьбе с распространением и передачей инфекционных заболеваний, передающихся через комаров.

Лихорадка Западного Нила может быть описана как острое вирусное заболевание. Она передается через клещей и комаров. Грызуны и птицы являются резервуарами инфекции. Инкубационный период может длиться до 14 дней. В 8 из 10 случаев симптомы гриппа Западного Нила отсутствуют.



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