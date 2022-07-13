В Волгограде впервые за год выявили лихорадку Западного Нила

В Волгограде зафиксирован первый случай заболевания вирусом Западного Нила в 2022 году. Управление Роспотребнадзора было объявлено в Волгоградской области в среду.

“Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует о регистрации вируса Западного Нила на территории Волгограда”. Согласно сообщению, заболевание было обнаружено в Городищенском муниципальном районе.

Отмечается, что в настоящее время все еще проводятся мероприятия по борьбе с распространением и передачей инфекционных заболеваний, передающихся через комаров.

Лихорадка Западного Нила может быть описана как острое вирусное заболевание. Она передается через клещей и комаров. Грызуны и птицы являются резервуарами инфекции. Инкубационный период может длиться до 14 дней. В 8 из 10 случаев симптомы гриппа Западного Нила отсутствуют.