 

Мнение: Психологические консультации

13.07.2022, 16:00, Разное
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Онлайн – новое слово в психологическом консультировании! Не нужно искать адрес, не нужно куда-то ехать, сидеть в чужом кабинете, потом ехать обратно… Сегодня можно консультироваться с настоящим специалистом-психологом прямо из своего дома, из любимого кресла, пользуясь вполне качественной аудио и видеосвязью. Причем для этого нет необходимости быть с этим психологом не то что в одном городе, но и в одной стране!

Я, Алексей Рощин – известный психолог-консультант с базовым психологическим образованием (факультет психологии МГУ был и остается лучшим на постсоветском пространстве по данному направлению). Обращайтесь, если у вас есть какие-то психологические проблемы – в любви, в воспитании ребенка, в общении с родителями, в том, как пережить текущую ситуацию, как справиться с депрессией или апатией, как заставить себя заниматься. Первый сеанс – полтора часа, время согласуем. Пишите сюда в личку или на мой адрес [email protected], а также звоните по телефону +7915-823-13-25.

Мой опыт – 30 лет интенсивной психологической работы, в самых разных местах и ситуациях, с самыми разными людьми. Вместе мы найдем выход.

Источник: Размышления вольного социолога



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