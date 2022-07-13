Зима будет сложной – глобальный энергетический кризис может усугубиться

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о том, что текущий энергетический кризис может ещё усугубиться, пишет Bloomberg. В частности, Бироль отметил, что эта зима в Европе будет очень и очень сложной.



AP

Мировой энергетический кризис, повлёкший за собой резкий рост цен на топливо, может ещё усугубиться, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

«Мир ещё никогда не видел столь глобального энергетического кризиса в плане глубины и сложности. Вероятно, что мы ещё не достигли его предела», — приводит издание слова Бироля.

Глава МЭА отметил, что вся мировая энергетическая система оказалась в хаосе после начала украинского кризиса. Растущие цены на топливо провоцируют инфляцию и уже приводят к масштабным протестам в разных странах мира.

«Эта зима в Европе будет очень и очень сложной. Это основное беспокойство, оно может иметь большие последствия для мировой экономики», — заявил Бироль.

Кроме того, глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис выявил необходимость снижения зависимости от углеводородов. По словам Грэнхолм, необходимо производить сдвиг в сторону зелёной энергетики. При этом Грэнхолм отметила, что Западу нужно развивать собственные цепочки поставок зелёных технологий. На данный момент в этой отрасли велика роль Китая: по данным МЭА, КНР контролирует 80% цепочек поставок, связанных с солнечными батареями.