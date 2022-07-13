 

Зима будет сложной – глобальный энергетический кризис может усугубиться

13.07.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о том, что текущий энергетический кризис может ещё усугубиться, пишет Bloomberg. В частности, Бироль отметил, что эта зима в Европе будет очень и очень сложной.


AP

Мировой энергетический кризис, повлёкший за собой резкий рост цен на топливо, может ещё усугубиться, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

«Мир ещё никогда не видел столь глобального энергетического кризиса в плане глубины и сложности. Вероятно, что мы ещё не достигли его предела», — приводит издание слова Бироля.
Глава МЭА отметил, что вся мировая энергетическая система оказалась в хаосе после начала украинского кризиса. Растущие цены на топливо провоцируют инфляцию и уже приводят к масштабным протестам в разных странах мира.

«Эта зима в Европе будет очень и очень сложной. Это основное беспокойство, оно может иметь большие последствия для мировой экономики», — заявил Бироль.

Кроме того, глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис выявил необходимость снижения зависимости от углеводородов. По словам Грэнхолм, необходимо производить сдвиг в сторону зелёной энергетики. При этом Грэнхолм отметила, что Западу нужно развивать собственные цепочки поставок зелёных технологий. На данный момент в этой отрасли велика роль Китая: по данным МЭА, КНР контролирует 80% цепочек поставок, связанных с солнечными батареями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11.21 / Мнение: Американский саммит “за демократию”

28.05.22 / Кропы, поло, с принтами: тренды футболок на лето и самые стильные миксы с ними

10.04.22 / Мнение: Коротко по Украине. 10.04.2022

21.10.20 / Мнение: Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

24.06.22 / Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС прошло на фоне разочарования для Западных Балкан

31.01.22 / Мария Миронова рассказала о своих поздних родах

02.02.22 / Компания Volkswagen во второй раз за год подняла цены на автомобили в России

09.05.22 / Мнение: Подсанкционные плейстейшны, «глубокое погружение» и подорожает ли техника

24.12.21 / Мнение: Насчет отделения Кавказа

18.02.21 / Ресурсные войны: Китай планирует сократить поставки редкоземельных элементов в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика