 

«Я горжусь этим» – Макрон резко ответил на обвинения в лоббировании Uber

13.07.2022, 15:25, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «гордится» переговорами с руководством Uber, потому что они помогли создать во Франции дополнительные рабочие места. При этом президент отметил, что не обращает внимания на критику оппозиции, которая укоряет его в самонадеянности, передаёт BFM TV.

Во Франции предполагаемые тесные связи (Эммануэля Макрона. — ИноТВ) с бывшими руководителями Uber вызвали полемику. Президент, как это часто бывает, «полностью отдаёт отчёт» своим действиям, приводя в качестве аргумента создание рабочих мест, вплоть до, как бы сказать, не вполне изящных политических выражений.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Французской Республики: Я был министром экономики, который боролся за инновации, за привлечение новых компаний. Я полностью отдаю отчёт своим действиям, смотря прямо вам в глаза. Я горжусь этим. Если они создали рабочие места во Франции, я очень сильно этим горжусь, и знаете что? Я бы поступил так же завтра и послезавтра. И пусть все, кто любит нашу страну… Я прекрасно понимаю, что им хочется меня разнести, — прошло уже пять с половиной лет, я привык. Вот честно, как говорил один из моих предшественников, «задели одно (яичко. — ИноТВ), не побеспокоив другое»*.

Это выражение в личной беседе использовал Жак Ширак (президент Франции в 1995—2007 годах. — ИноТВ), впоследствии оно стало культовым. Однако эта фразочка не так уж понравилась оппозиции, особенно (левому альянсу. — ИноТВ) NUPES.

САНДРИН РУССО, депутат от альянса «Европа Экология Зелёные NUPES» в Париже: Это не только недостойно президента, но к тому же Эммануэль Макрон привык работать с лобби. И мне хочется ему сказать: я была бы счастлива, если бы премьер-министр сказала, что его слова задели один её яичник, не побеспокоив другой.

Депутату-социалисту от округа Эссон Жерому Геджу это (скандал с Uber. — ИноТВ) напомнило о другом деле:

ЖЕРОМ ГЕДЖ, депутат от альянса «Социалисты — NUPES»: О деле Беналлы, когда он (Макрон. — ИноТВ) нам сказал: «Пусть за мной приходят». Своего рода самонадеянность.

Однако для представителей большинства нет смысла спорить ни о форме, ни о сути.

ЭРИК ВЁРТ, депутат коалиции «Вместе!» от департамента Уаза: В первую очередь имеется в виду, что он «отдаёт отчёт». И он прав в том, что признал такие встречи с руководителями компаний. Президенты и министры экономики встречались со многими компаниями. Я бы сказал, что это даже их работа. Так прописано в законе.

Тем не менее для изучения этого дела по «Досье Uber» NUPES хочет начать парламентское расследование.

Дата выхода в эфир 13 июля 2022 года.

* Это выражение означает, что человек не обращает внимание на обращённые к нему слова (прим. ИноТВ).



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