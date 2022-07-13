Мнение: До свиданья, наш ласковый доллар

Новость прошла буднично, почти незаметно. Индия ввела международные расчёты в рупиях, в своей национальной валюте. Буквально на днях обсуждали, что Россия ведёт с Индией расчёты в юанях, так как доллар и евро нам противны, и вот теперь следующий шаг — рупии (ссылка).

Собственно, на этом всё, долларовая система может начинать обратный отсчёт до обрушения. Китай, крупнейшая экономика мира, предпочитает теперь торговать за юани. Индия, третья по величине экономика, будет продвигать рупии. Страны, торгующие с Индией и Китаем, естественным образом начнут переходить на валюты экономик-гигантов. Россия, в свою очередь, также будет переводить своих партнёров или на рубли, или на их национальные валюты. Дальше, по цепочке, дедолларизация перекинется на большую часть мира. К примеру, от доллара наверняка откажутся саудиты, так как и основные покупатели арабской нефти, и основные поставщики товаров для Саудовской Аравии расположены в Азии, при этом в Вашингтоне сидят явные воры, которые в любой момент могут украсть саудовские золотовалютные резервы. Вынуждены будут сократить торговлю в долларах даже верные слуги США, такие как условная Норвегия. Главный торговый партнёр Норвегии — Китай. Принимать оплату в долларах Китай будет теперь неохотно. Следовательно, норвежцам придётся иметь дело с юанями, как бы ни скрипели на них зубами из Вашингтона.

Уничтожение доллара — отчасти и наша заслуга. Конечно, большую часть работы американцы сделали сами, когда напечатали гору необеспеченных долларов, и когда объявили в феврале дефолт, отказавшись принимать свои доллары в качестве законного средства платежа. Однако и роль России также нельзя недооценивать. Мы продемонстрировали планете, что дядюшка Сэм обессилел и одряхлел — можно отказаться от доллара, и ровным счётом ничего США не сделают. Американцы старались как могли: они и ввели против нас 10 тысяч санкций, и украли наши ЗВР, и натравили на нас своих хорошо вооружённых боевиков. Однако же вот уже июль, и у России всё в порядке, тогда как США и Евросоюз тяжело дышат в углу ринга, а по их грязным испитым щекам тяжело катятся горькие слёзы бессилия. Если поражение США в Афганистане пропагандисты обыгрывали в духе «зелен виноград, не очень-то и хотелось», то поражение США на Украине стало окончательным доказательством слабости дядюшки Сэма.

Совершенно очевидно, что США не потянут сейчас второй фронт. Поэтому сначала Китай, а потом и Индия буднично объявили о переводе торговли на национальные валюты, причём не точечно, на 3% от объёмов, а на полную катушку, не делая исключения даже для священной в глазах американцев нефти. И если Муаммара Каддафи за попытку дедолларизации Ливии американские мясники показательно казнили, то в ответ на пощёчину индийцев им остаётся теперь только выдать несколько гневных возгласов в ручных независимых СМИ.

Экономика США строилась на выкачивании долларовой дани из нашей планеты. Россия и Индия, например, раньше торговали в долларах, и под эту торговлю бизнес резервировал огромные суммы в долларах. То же самое происходило и в других странах: все предпочитали держать деньги в долларах и евро, как из соображений удобства, так и из страха перед местью США.

Теперь, после перевода торговли на национальные валюты, доллары больше не нужны — или, точнее, не нужны в больших объёмах. Бизнес пойдёт на биржу и поменяет лишние доллары на юани, на рупии или на рубли. После чего огромный поток долларов хлынет обратно в США, взвинтив тем самым долларовую инфляцию и обрушив обменный курс доллара.

Инфляция по доллару очень велика уже сейчас, хотя процесс глобальной дедолларизации ещё впереди. Приток лишних долларов в США усилит инфляцию, а усиленная инфляция заставит планету отказываться от доллара в экстренном порядке, как в игре с горячим каштаном. От долларов и так-то думают избавляться, так как американские самодуры могут в любой момент арестовать чужие деньги, теперь же процесс отказа от доллара обещает стать быстрым и самоподдерживающимся.

В итоге цепная реакция оставит американцев один на один с печатным станком, после чего даже сценарий гиперинфляции станет для США всего лишь началом тяжелейшего экономического кризиса.

Аналогичные проблемы ожидаются и в зоне евро, так как европейцы использовали похожую грабительскую схему, и так как европейская финансовая система жёстко связана с американской. Что касается мировой экономики, то она от нынешнего кризиса серьёзно выиграет, хоть и не сразу. После относительно короткого шока, связанного с перенастройкой логистики и изменением бизнес-процессов, можно ожидать бурного роста — уход со сцены американцев высвободит огромные ресурсы, которые страны смогут направить на своё собственное развитие.