Косметика может содержать опасные химические вещества: несколько очень неприглядных истин о макияже

Большинство женщин в той или иной степени использует макияж, чтобы выглядеть красивее. Однако мало кто задумывается, что косметика может содержать опасные химические вещества, которые вредны не только для кожи, но и здоровья в целом.

Почему люди используют косметику

Одним нравится использовать макияж как способ художественного самовыражения, рассматривая лицо как холст. Другие люди считают, что это самый простой и доступный способ исправить недостатки внешности. Есть и те, кто считает признаком дурного тона показываться на публике без макияжа. Мол, так принято.

Хотя число сторонников естественной красоты, которые сводят к минимуму использование косметики, растет, все же полностью избавиться от нее проблематично. Например, солнцезащитные кремы и лосьоны также содержат химические соединения, контактирующие с кожей.

“Доверяй, но проверяй”

Косметическая промышленность оценивается в астрономическую сумму – 100 миллиардов долларов. Очевидно, что в погоне за прибылью компании идут на любые уловки.

Знаете ли вы, что для производства косметики и других средств личной гигиены используется около 10 000 уникальных химических ингредиентов? При этом большинство этих веществ никогда не проверялись на безопасность государственными регулирующими органами.

Остается только надеяться на совесть производителей. Но это слабая надежда. Причем чем дешевле продукт, тем меньше он проверяется на безопасность и тем выше шанс нанести вред здоровью. Не случайно в бедных странах число женщин с проблемами кожи гораздо выше.

Удручающий факт

Недавно ученые протестировали более 200 косметических средств, включая консилеры, тональные основы, средства для макияжа глаз и губ. Оказалось, что 52% всех протестированных продуктов содержат высокие уровни пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), которые наносят вред окружающей среде, вызывают онкологию, заболевания щитовидной железы, недостаток веса при рождении и иммунотоксичность у детей. Вызывает тревогу тот факт, что присутствие химических веществ PFAS практически не указывается на этикетках ингредиентов.

Кроме того, косметика часто содержит тальк. На первый взгляд, безобидное вещество может включать асбест, провоцирующий онкологию. Согласно недавнему исследованию, при регулярном использовании подобных средств развивается мезотелиома и ряд хронических заболеваний. Лишь недавно крупные производители и торговые сети стали отказываться от товаров с включением талька.

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Небезопасный крем от солнца

И есть тысячи других непроверенных ингредиентов в косметике с неизвестными последствиями для здоровья. Например, солнцезащитный крем добавляют во многие тональные основы и губную помаду.

Однако в 2021 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выразило опасения по поводу безопасности ингредиентов, содержащихся во многих солнцезащитных кремах, включая оксибензон, октокрилен и другие. По данным FDA, единственными безопасными ингредиентами солнцезащитного крема являются диоксид титана и оксид цинка.

Не отбеливайте кожу!

Отбеливание кожи стало модным трендом, пришедшим из Азии. Изящные девушки с фарфоровыми личиками из Японии, Кореи, Китая заполонили соцсети, став новым эталоном красоты XXI века. Тренд подхватили женщины из США, сегодня он “подкрадывается” к Европе и России. И если на улицу наши девушки с отбеленной кожей пока выходят редко, для съемок в социальных сетях подобная косметика используется широко.

Запомните: это небезопасно. Отбеливатели могут содержать ртуть и гидрохинон, известные своей высокой токсичностью и опасностью для нервной системы, иммунитета и жизненно важных органов.

Хотя стремление выглядеть привлекательно заложено в ДНК, помимо инстинктов надо думать и головой. Конечно, мы хотим выглядеть привлекательно, но привлекательность определяется культурой и целесообразностью.

СМИ и Интернет пестрят идеальными лицами, звездами, моделями, успешными личностями. Но не забывайте, что это лишь красивый фасад. За слоем “штукатурки” могут скрываться серьезные проблемы с кожей и здоровьем. Не поддавайтесь на стандарты красоты, навязываемые косметическими компаниями. Не дайте себя обмануть!