Киев объявил о цели вернуть утраченные земли
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Украина намерена вернуть контроль над утраченными землями, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Цель Украины… – освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины», – сказал Кулеба на брифинге, передает РИА «Новости».
До этого в среду Кулеба заявлял, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Россией по экспорту зерна с украинской территории.
Также он призывал Запад срочно поставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента РФ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет