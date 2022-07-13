Киев объявил о цели вернуть утраченные земли

Украина намерена вернуть контроль над утраченными землями, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Цель Украины… – освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины», – сказал Кулеба на брифинге, передает РИА «Новости».

До этого в среду Кулеба заявлял, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Россией по экспорту зерна с украинской территории.

Также он призывал Запад срочно поставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента РФ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.

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