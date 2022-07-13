 

Комендантский час в Каракалпакстане сократили на четыре часа

13.07.2022, 15:10, Новости дня
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о сокращении комендантского часа в Каракалпакстане, где прошли беспорядки в начале июля, сообщил в среду замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.

«Президентом Республики Узбекистан принято решение о смягчении введенного на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно установлении нового времени действия комендантского часа – с 23 часов до 5 часов вместо с 21 часа до 7 часов», – написал Асадов в своем Telegram-канале.

Жизнь в регионе вернулась в привычное русло и ситуация стабилизировалась. Указ с изменениями сроков комендантского часа направлен на утверждение в палату парламента страны.

2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел на территории Каракалпакии режим чрезвычайного положения на период с 3 июля до 2 августа.

В конце июня в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции.

По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали – 243, задержаны – 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана «посягательства на конституционный строй».

Автономная республика Каракалпакстан с населением около 2 млн человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками – каракалпакским и узбекским.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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