В Херсонской области пообещали пресекать с помощью ПВО попытки поджога пшеничных полей

Попытки поджога украинскими вертолетами пшеничных полей в Херсонской области будут пресекаться средствами ПВО, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.

«Они находят такие подлые и низкие штучки, чтобы уничтожить труд сельских работников, которые вложили в него душу и сердце. Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь, собрать, сохранить и обеспечить продовольственную безопасность как нашей области, так и многих других», – сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», информирует РИА «Новости».

Глава администрации назвал действия украинских военных злостными и бесчеловечными, охарактеризовав их как попытку напугать местное население.

По его словам, до этого фиксировались попытки поджога полей диверсионными группами. «Против этого явления селяне начали создавать народные дружины и противостоять попыткам поджечь их урожай», – подчеркнул Сальдо.

Сальдо отметил, что не сомневается, что «с голоду мы не помрем. Сельское хозяйство довольно эффективно работает. Кроме зерновых, хороший урожай и овощевых культур, и плодово-ягодные пошли, арбузов будет много в этом году, будут вывозиться из Херсонской области. Есть достаточно большие посевы подсолнечника, яровых культур. Продовольствия для Херсонской области хватит».

Напомним, Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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