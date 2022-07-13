Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининградскую область

Европейский Союз освободит транзит грузов в Калининградскую область (и другие страны) от любых санкций. РФ была удовлетворена, когда Бельгия предоставила соответствующий документ. В нем говорится о невозможности ограничения перемещения товаров между субъектами РФ. Об этом рассказали “Известия”, которые сослались на свои источники.

“В этом документе говорится о невозможности ограничения перемещения товаров между субъектами Российской Федерации. Это означает, что все товары, поступающие в регион, будут исключены из санкционного списка”. По словам источника, речь идет как о железнодорожном, так и об автомобильном транспорте.” сообщают “Известия”.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не разрешила Литве принять какие-либо новые меры в отношении транзита товаров через территорию Калининграда. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, предложил ввести полный запрет на перемещение товаров между Россией и Прибалтикой.

После начала спецоперации против Украины Запад ввел жесткие санкции против России. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию и спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ/нацбатов, санкции против РФ оказали негативное влияние на экономику, банковский сектор и логистику.