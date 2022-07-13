Лука Каттани покинул “Спартак”

Как пишет сайт “Спартака”, итальянский специалист Лука Каттани покинул пост спортивного директора клуба.

Каттани работал в “Спартаке” с декабря 2021 года. Клуб занял 10-е место в национальном чемпионате.

“Спартак” благодарен Каттани за его профессионализм. Каттани оживил и обновил команду. Сегодня Каттани вместе с сотрудниками “Спартака” попрощался с нами. При необходимости Лука может общаться с клубом дистанционно. Мы благодарны ему за выдающуюся работу, и особенно за его вклад в завоевание Кубка России. Желаем ему всего наилучшего в будущем. Мы счастливы видеть его на нашем стадионе. Спасибо, Лука!”. – Заявление.

Кубок РФ был выигран командой, а главный тренер итальянец Паоло Ваноли был уволен. После этого клуб возглавил Гильермо Абаскаль, 33-летний испанец. Москвичи проиграли матч за Суперкубок РФ в Санкт-Петербурге “Зениту” 9 июля со счетом 0.

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