Компьютерные игры помогают принимать решения и повышают мозговую активность



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Согласно недавнему исследованию, проведенному учеными из Университета штата Джорджия, люди, часто играющие в видеоигры, демонстрируют превосходные сенсомоторные навыки принятия решений и повышенную активность в ключевых областях мозга по сравнению с теми, кто не играет.

Авторы, использовавшие в исследовании функциональную магнитно-резонансную томографию, заявили, что полученные результаты свидетельствуют о том, что игры могут быть полезным инструментом для обучения принятию решений.

В исследовательском проекте приняли участие 47 студентов, из которых 28 были отнесены к категории игроков в видеоигры, а 19 – к неигрокам.

Участники лежали внутри томографа с зеркалом, которое позволяло им видеть сигнал, за которым сразу же следовал показ движущихся точек. Их просили нажимать кнопку в правой или левой руке, чтобы указать направление движения точек, или сопротивляться нажатию любой кнопки, если не было направленного движения.

Исследование показало, что игроки реагировали быстрее и точнее. Анализ полученных сканов показал, что различия коррелируют с повышенной активностью в определенных частях мозга. В работе также отмечается, что между скоростью и точностью ответа не было компромисса: игроки в видеоигры были лучше по обоим показателям.