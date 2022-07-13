Американская дипмиссия в ходе эвакуации в 2017 году забыла своего посла в Сомали

Посол США в Сомали, 85-летний Джейкоб Барнс, был забыт в здании дипмиссии в Могадишо во время эвакуации в 2017 году, сообщил главарь одной из местных бандгруппировок Макаб Зума.

Представитель парамилитарного формирования уточнил, что дипломат спал в подвале возле холодильника, в то время как здание посольства США было заколочено. Сам Зума с повстанцами, занявшими квартал сомалийской столицы, не обращали внимание на закрытое дипучреждение, пока не услышали сильный храп. Боевики взломали дверь и увидели американского дипломата.

– Мы увидели какого-то старого белого человека, который не знал, как его зовут и что он тут делает. При нём был дипломатический паспорт. Это помогло установить его личность. Похоже, американцы просто забыли о его существовании, – рассказал Зума.

Боевик обратился к властям США с предложением забрать своего дипломата. Пожилой человек, по его утверждению, уже пять лет живёт в элитной гостинице (с электричеством и водопроводом), однако не платит за номер и требует отправлять все счета Госдепартаменту.

«У нас отличные новости! Наш сотрудник жив, а мы уже и не знали, где он прячется», – сказал в ходе брифинга для СМИ Энтони Блинкен.

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