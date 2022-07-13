Когда в жизни ничего не получится – Личное мнение

Разругалась с подругой вдрызг. Она меня реально достала своим житьём по принципу «Почему не получится».



Фото: istockphoto.com

На любое моё предложение Анька вываливает кучу доводов, почему оно не осуществимо.

– Ань, похудей!

– Не могу: гормональный сбой.

– Ань, найди ты уже себе мужика нормального!

– А где я его возьму в нашем захолустье?

– Так езжай в Европу. Там на одну мало-мальски симпатичную, вроде тебя, женщину, приходится дюжина жалеющих взять её в жёны мужиков.

– А кто мне визу даст? Тем более, сейчас. И на сколько я туда поеду? На 5 дней? Я лучше в Геленджик съезжу.

Вот если бы с тем же энтузиазмом, с которым она ищет причины, почему не получится, Анька искала возможности, как осуществить желаемое, её жизнь протекала бы сейчас намного лучше.

Я в этом уверена.

А то до 30 лет дожила и ничего, кроме целлюлита, не нажила. Всё потому, что не может — точнее, не хочет — взять судьбу в свои руки. Пессимистка несчастная, жопа ленивая!

Вот, например, меня, как и многих, волнует вопрос: что будет с визами? С границами? Итальянские каникулы для россиян накрылись медным тазом? Теперь только хардкор? Только Азовское море? Так, что ли, получается?

Но при этом я точно знаю: что бы ни случилось с границами, я для себя мир не закрою. Выход есть всегда. И он — абсолютно законен.

Например, можно получить паспорт страны Евросоюза. Это не так сложно и не так дорого, как может показаться на первый взгляд.

Возьмём Румынию.



Фото: istockphoto.com

Замечательная страна с интереснейшей историей. Входит в ЕС и Шенгенскую зону.

Получив румынский паспорт, вы можете жить хоть Бухаресте, хоть в Москве, хоть в Тоскане.



Фото: istockphoto.com

У Румынии нет требований постоянно пребывать в стране. Эта красивая и гостеприимная страна разрешает двойное гражданство. В том числе, и с Россией.

Речь я веду именно о втором гражданстве, а не о виде на жительство. Вид на жительство могут и отнять, а вот лишить гражданства фактически невозможно.

Румынский паспорт обеспечит вам безвизовый въезд в 169 стран мира, включая Великобританию и Австралию.

У Румынии, в отличие от России, заключено с США торговое соглашение, которое даёт возможность получить визу Е2, а это уже — один из самых простых и доступных способов легально жить и вести бизнес в Америке.

Более того, с 2024 года между Румынией и США вводится безвизовый режим.

Европаспорт — это не только путешествия во многие страны без виз, но и социальные гарантии: европенсии, меры социальной и медицинской поддержки. Это сейчас вам на всё это плевать, то в зрелом возрасте оно станет важно.

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А вы у меня из каких будете: из тех, кто успешно выстраивает свою судьбу, или из тех, кто ноет, что всё идёт не так, выдавая кучу объяснений, почему ничего не получается?

Чего достигли в жизни? Что хотите достичь?

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