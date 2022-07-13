Когда в жизни ничего не получится – Личное мнение
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Разругалась с подругой вдрызг. Она меня реально достала своим житьём по принципу «Почему не получится».
Фото: istockphoto.com
На любое моё предложение Анька вываливает кучу доводов, почему оно не осуществимо.
– Ань, похудей!
– Не могу: гормональный сбой.
– Ань, найди ты уже себе мужика нормального!
– А где я его возьму в нашем захолустье?
– Так езжай в Европу. Там на одну мало-мальски симпатичную, вроде тебя, женщину, приходится дюжина жалеющих взять её в жёны мужиков.
– А кто мне визу даст? Тем более, сейчас. И на сколько я туда поеду? На 5 дней? Я лучше в Геленджик съезжу.
Вот если бы с тем же энтузиазмом, с которым она ищет причины, почему не получится, Анька искала возможности, как осуществить желаемое, её жизнь протекала бы сейчас намного лучше.
Я в этом уверена.
А то до 30 лет дожила и ничего, кроме целлюлита, не нажила. Всё потому, что не может — точнее, не хочет — взять судьбу в свои руки. Пессимистка несчастная, жопа ленивая!
Вот, например, меня, как и многих, волнует вопрос: что будет с визами? С границами? Итальянские каникулы для россиян накрылись медным тазом? Теперь только хардкор? Только Азовское море? Так, что ли, получается?
Но при этом я точно знаю: что бы ни случилось с границами, я для себя мир не закрою. Выход есть всегда. И он — абсолютно законен.
Например, можно получить паспорт страны Евросоюза. Это не так сложно и не так дорого, как может показаться на первый взгляд.
Возьмём Румынию.
Фото: istockphoto.com
Замечательная страна с интереснейшей историей. Входит в ЕС и Шенгенскую зону.
Получив румынский паспорт, вы можете жить хоть Бухаресте, хоть в Москве, хоть в Тоскане.
Фото: istockphoto.com
У Румынии нет требований постоянно пребывать в стране. Эта красивая и гостеприимная страна разрешает двойное гражданство. В том числе, и с Россией.
Речь я веду именно о втором гражданстве, а не о виде на жительство. Вид на жительство могут и отнять, а вот лишить гражданства фактически невозможно.
Румынский паспорт обеспечит вам безвизовый въезд в 169 стран мира, включая Великобританию и Австралию.
У Румынии, в отличие от России, заключено с США торговое соглашение, которое даёт возможность получить визу Е2, а это уже — один из самых простых и доступных способов легально жить и вести бизнес в Америке.
Более того, с 2024 года между Румынией и США вводится безвизовый режим.
Европаспорт — это не только путешествия во многие страны без виз, но и социальные гарантии: европенсии, меры социальной и медицинской поддержки. Это сейчас вам на всё это плевать, то в зрелом возрасте оно станет важно.
Хотите европаспорт — обратитесь в агентство Mircare.
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В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!
А вы у меня из каких будете: из тех, кто успешно выстраивает свою судьбу, или из тех, кто ноет, что всё идёт не так, выдавая кучу объяснений, почему ничего не получается?
Чего достигли в жизни? Что хотите достичь?
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Источник: Лена Миро
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