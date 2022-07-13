 

Пригожин заподозрил “Медузу” в подготовке информационных провокаций против РФ

13.07.2022, 14:10, Разное
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По поручению Пригожина юрслужба компании “Конкорд” подготовила заявление о возбуждении уголовного дела в отношении редакционного директора “Медузы” Татьяны Ершовой и журналистки Яппаровой, которые, по словам бизнесмена, опубликовали материалы, содержащие заведомо ложную информацию, которая имеет признаки государственной измены (статьи 207.3 и 275 УК РФ).

“Уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин. — прим. ред.), я получил весьма странные вопросы от журналиста иноагента “Медузы” Лилии Яппаровой. Из них можно сделать вывод, что Лилия Яппарова, а также неизвестные мне сотрудники “Медузы”, готовят массовые информационные провокации против России. В связи с чем прошу Вас возбудить уголовные дела против вышеуказанных лиц”, – цитирует Пригожина пресс-служба “Конкорда”.

В 2021 году Министерство юстиции России признало “Медузу” средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, поскольку издание зарегистрировано в Латвийской республике.



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