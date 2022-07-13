 

Для начинающих предпринимателей Москвы запускают проект “Бизнес-песочница”

13.07.2022, 14:10, Разное
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Проект организует ГБУ “Малый бизнес Москвы” (МБМ). К участию приглашены выпускники стартап-школы МБМ и те, у кого уже есть проработанная бизнес-идея. Обучение бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уверен, что такой формат позволит будущим бизнесменам получить навыки и уверенность в развитии собственного дела.

“Бизнес-песочница” поможет начинающим предпринимателям под руководством бизнес-трекеров и спикеров доработать существующую идею до запуска успешного бизнеса”, – сказал он.

Обучение состоит из практических занятий по психологии и личной эффективности. Это поможет снять барьеры и страхи при открытии собственного дела.

Так, на первом семинаре 18 июля “Психология предприниматели” участникам расскажут о правильном обозначении своих ценностей, познакомят с системой SMART, методом обратного планирования. В рамках темы “Личная эффективность” слушателям объяснят методики развития личного бренда.

Обучение завершится 10 августа. Участники презентуют проекты другим слушателям и трекерам курса и при необходимости доработают их.

Столица активно поддерживает предпринимателей в развитии их бизнеса. Так, Московский экспортный центр помогает ИП и организациям найти покупателей их продукции в странах СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.



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