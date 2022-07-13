 

Болтон признал, что участвовал в планировании госпереворотов в других странах

13.07.2022, 14:00, Разное
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Экс-советник Трампа по национальной безопасности заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах, пишет The Hill. В частности, как отмечает издание, он признал свою причастность к неудачной попытке госпереворота в Венесуэле.


AP

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире CNN заявил, что помогал планировать перевороты в других странах, пишет The Hill.
 
При этом он отметил, что действия бывшего президента Трампа, приведшие к штурму Капитолия 6 января 2021 года, не являются попыткой государственного переворота. По его словам, подобные действия требует хитрого и тщательного планирования.

«Дональд Трамп действует не так, — заявил Болтон. — Он перескакивает с одной идеи на другую: один план проваливается — появляется другой».

«Как человек, помогавший планировать государственный переворот, не здесь, а в других местах, скажу, что это требует огромной работы, а он этого не делал», — добавил экс-советник по нацбезопасности.

По его мнению, Трамп действительно «натравил» бунтовщиков на Капитолий, но не для того, чтобы свергнуть конституционный строй, а чтобы дать себе больше времени для оспаривания результатов прошедших президентских выборов.

Позже ведущий CNN Джейк Таппер попросил Болтона уточнить, что он имел в виду в своём комментарии о планировании переворотов. Бывший советник Трампа сослался на неудавшуюся попытку госпереворота в Венесуэле в 2019 году против президента Николаса Мадуро, однако при этом он добавил, что правительство США не имело к этому «большого отношения».



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